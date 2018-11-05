Житель Канады выиграл в лотерею 7,3 миллиона долларов

Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 9,6 миллиона канадских долларов (7,3 миллиона долларов США) разыграли в Канаде. Имя победителя пока неизвестно. Есть лишь данные о том, что билет был продан в провинции Онтарио.

Об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводила розыгрыш. Отмечается, что выпали номера 7, 8, 24, 32, 42 и 48 и бонус-число - 45, пишет ТАСС.

В лотерею также был разыгран "утешительный приз" в размере одного миллиона канадских долларов (760 тысяч долларов США). Этот приз выиграл житель провинции Квебек.

Традиционно, по правилам национальных канадских лотерей, для получения приза победитель должен предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя счастливчика становится достоянием общественности.