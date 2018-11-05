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05.11.2018 21:29
Рубрика: В мире

Победа по очкам

Новая Каледония остается французской
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск №7711 (248)
Новая Каледония, архипелаг в юго-восточной части Тихого океана, не отправится в самостоятельное плавание. Таков итог референдума, который состоялся в этой заморской территории Франции. 56,4 процента островитян на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония получила полный суверенитет и стала независимой" ответили отрицательно. "За" высказалось 44,6 процента.

Как считают местные аналитики, на итогах голосования сказались опасения обитателей архипелага в случае получения независимости оказаться без поддержки Франции, и в первую очередь финансовой. Ведь из метрополии Новая Каледония получает ежегодно субсидий и прочих денежных вливаний на сумму около 1,3 миллиарда евро. Благодаря этому уровень жизни на архипелаге гораздо выше, чем у ряда стран Тихоокеанского региона, и сопоставим с австралийским или новозеландским.

Фото: REUTERS/Jon Nazca
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Президент Франции Эмманюэль Макрон в сделанном в Елисейском дворце заявлении не стал скрывать радости, назвав исход голосования "историческим". При этом он сообщил о том, что в столице Новой Каледонии Нумеа начинаются консультации, участие в них примут французский премьер-министр Эдуар Филипп и представители местных властей, партий.

Перевес противников отделения оказался менее значительным, чем прогнозировалось. Судя по всему, этот фактор скажется на дальнейших переговорах между лоялистами и приверженцами самостоятельного пути. Тем более что в ряде регионов архипелага за независимость высказались более 80 процентов тамошних обитателей.

На архипелаге проживают 270 тысяч человек, около 40 процентов составляют коренные жители - канаки, порядка 30 процентов - европейские выходцы из метрополии, остальные - представители других этносов, в основном азиатского происхождения. При этом далеко не все островитяне смогли принять участие в референдуме, а только те, кто прожил в Новой Каледонии последние 10 лет.

Приверженцы независимости не теряют надежды на реванш, о чем они заявили после объявления итогов голосования. По последнему Нумеанскому соглашению в случае негативного для сторонников независимости результата допускается проведение повторного референдума спустя два года.

В мире Европа Франция
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