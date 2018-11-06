Акции "Роснефти" снова идут в рост. На фоне сильной финансовой и производственной отчетности за 9 месяцев по МСФО бумаги российской нефтяной компании во вторник прибавляли в цене более 5 %, обновляя тем самым, максимальные значения месяца.

Удивительно, но несмотря на то, что "Роснефть" сталкивается с серьезными рыночными вызовами она продолжает выполнять стратегические задачи. Одно из главных её достижений, конечно - сокращение долга на 12 млрд в долларовом эквиваленте и значительное улучшение финансовых показателей за отчётный период. Конечно, можно было бы всё списать на благоприятные условия ценовой конъюнктуры, но дело ведь не только в этом. Речь идёт о целом комплексе причин, которые и стимулировали значительный рост позитивных показателей компании. Как отметил глава "Роснефти" Игорь Сечин, приоритетом для компании на ближайшую перспективу будет органический рост добычи и повышение эффективности ранее приобретенных активов. Отмечу, что выбранная стратегическая траектория развития российской компании поддерживается рынком и пользуется у инвесторов доверием.

По итогам третьего квартала 2018 года высокие цены на нефть снова выводят в лидеры роста российский нефтегазовый сектор. При наличии соразмерных показателей роста доходности энергетических компаний в других странах, "Роснефть" сумела показать наибольшую динамику роста - при сохранении которой компания скоро сможет обогнать по чистой прибыли большинство западных конкурентов. Только за третий квартал 2018-го "Роснефть" получила 2,3 млрд. долларов в качестве чистой прибыли - что оказалось в 3,2 раза выше, чем аналогичные показатели за третий квартал 2017 года. В целом, за 9 месяцев прошедшего года компания заработала уже в 2,3 раза больше, нежели за весь 2017 год.

Аналитики из Merril Lynch ещё в прошлом году прогнозировали рекорды для "Роснефти" в плане генерации свободного денежного потока и дивидендной доходности. Эти прогнозы сбылись и показатели отчётного периода полностью оправдали их - динамика выручки за 9 месяцев 2018 года в годовом выражении оказалась выше, чем у конкурентов: она выросла в январе-сентябре на 41,1%, а у ВР - на 29,4%, Total - на 26,4% и т.д. при той же благоприятной ценовой конъюнктуре. Кстати свободный денежный поток компании остаётся положительным уже рекордные 26 кварталов подряд, что является признаком финансового здоровья и устойчивости.

Основным фактором увеличения финансовых показателей за 9 месяцев стал продолжающийся рост спроса на нефть в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в США и Индии, и значительный рост цены на нефть в годовом выражении, связанный с действием соглашения по ограничению добычи ОПЕК+.

Одновременно увеличилась и среднесуточная добыча жидких углеводородов. В среднем в третьем квартале в сутки "Роснефть" добывала 4,73 млн баррелей углеводородов, тем самым повысив показатель добычи на 3,4% в годовом выражении. Добилась этого компания за счет оптимального управления фондом эксплуатационных скважин на ряде "зрелых" месторождений. Таким образом, "Роснефть" подтвердила ранее заявленный технологический потенциал по наращиванию объемов производства жидких углеводородов в объеме 200 тыс. баррелей в сутки. Все это служит наглядным подтверждением корректности стратегического выбора активов для развития добычи.

"Роснефть" продолжает реализацию стратегии, направленной на привлечение партнеров в собственные крупные проекты. Это позволит обеспечить проведение эффективной разведки и добычи углеводородов, получить доступ к новым знаниям и технологиям, а также разделить с партнерами геологические и финансовые риски. Такой подход минимизирует риски участников, гарантируя им получение прибыли по всей производственной цепочке. Привлечение партнеров в перспективные проекты увеличивает их прибыльность.

"Роснефть" и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) в рамках IV Восточного экономического форума в г. Владивосток подписали Соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в Российской Федерации. По условиям соглашения CNPC получает возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах Роснефти, в частности в Восточной и Западной Сибири.

"Наши совместные проекты - это энергетические мосты между странами, устремленные в будущее. Они носят интегральный характер, с участием в добыче, транспортировке, переработке нефти и поставках нефтепродуктов на перспективные рынки и работают во благо всех стран и всех их участников", - говорил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на ХI Евразийском форуме в Вероне, состоявшимся в конце октября.

По словам главы "Роснефти", объем запасов углеводородов по совместным проектам с зарубежными партнерами утроился с 2014 года.

Важным событием этой осени, которое в будущем должно позитивно сказаться на доходности компании, стало увеличение доли Катарского суверенного фонда (QIA) до 18,93% в акционерном капитале "Роснефти".

Таким образом, QIA стал третьим крупнейшим акционером "Роснефти" после российского правительства (чуть более 50%) и британской BP (19,75%).

"Роснефть" является наиболее предпочтительной бумагой для инвестирования в нефтегазовом секторе РФ. В минувшем квартале стоимость акций "Роснефти" на Московской бирже достигла исторического рекорда - 522,8 рубля за акцию, таким образом, увеличившись по сравнению с показателем на начало года более чем на 75%. Рост также наблюдался и на Лондонской бирже (LSE): с начала года по конец отчетного периода рост их стоимости составил 48,2%, достигнув $7,5 за GDR.

Котировки зарубежных компаний при этом растут на порядок медленнее: акции Total с начала года подорожали на 21,1%, ВР - на 9,6%, Equinor - на 29,3%, бумаги Shell выросли в цене на 6,5%, а ExxonMobil и Chevron - подешевели на 5,2% и на 4,2%, соответственно.

Характерно, что растёт и розничная торговля на АЗС компании - это происходит за счёт улучшения сервиса и увеличения ассортимента товаров и услуг, что соответствует европейским практикам ведения бизнеса.