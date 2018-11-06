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06.11.2018 20:16
Рубрика: Спорт

Отправили лечиться

Головин пропустит две недели из-за травмы
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
У российского полузащитника футбольного клуба "Монако" Александра Головина, получившего травму правой лодыжки, на восстановление уйдет минимум две недели.

Во вторник, как и анонсировала пресс-служба команды, Головин не принял участие в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге".

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Кроме того, Александра можно вычеркивать из списка игроков, вызванных на сбор национальной команды на матчи с Германией и Швецией. Эти встречи состоятся 15 и 20 ноября соответственно.

Напомним, что Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. Однако уже в августе футболист получил травму голеностопа той же правой ноги и не выходил на поле чуть больше месяца. Сейчас он пройдет дополнительный курс лечения.

В составе монегасков Головин провел девять матчей, отметившись двумя результативными передачами.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Лига чемпионов 2018/2019
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