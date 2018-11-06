Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин помог своему клубу обыграть "Эдмонтон" (4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий реализовал большинство на 34-й минуте встречи, поразив ворота противника из своего левого круга вбрасывания. Теперь на счету Овечкина 234 шайбы, заброшенные в формате "пять на четыре". По этому показателю капитан "столичных" догнал канадца Марселя Дионна, который считается одним из самых результативных игроков в истории НХЛ и делит с ним восьмое место в рейтинге.

- Эта победа была нам необходима после двух поражений подряд, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. - Ну и, конечно, круто, что я догнал Дионна по голам в большинстве.

На седьмом месте идет Марио Лемье (236), а рекордсменом по этому показателю является Дэйв Андрейчук (274).