Цены на отдых в Турции уже не зависят от доллара

Цены на туры в Турцию теперь привязаны не к доллару, к евро. Причиной смены расчетной валюты туроператоры называют ценообразование турецких отельеров. Большинство из них выставляют цены в евро, ориентируясь на европейские рынки.

Для того чтобы в сезон отдохнуть в Турции по старым ценам, лучше позаботиться о туре уже сегодня. Фото: Reuters

До этого для россиян и туристов из стран СНГ цена из евро конвертировалась в доллары, и турецкие отельеры закладывали процент на курсовые колебания. С переходом на евро в расчетах с туроператорами эта величина в нетто-цене уже не будет присутствовать, так как делать двойную конвертацию отельерам не придется.

С 6 ноября на новую систему расчетов перешли крупнейшие туроператоры - ANEX Tour, Coral Travel и Sunmar, не исключают переход на евро до начала лета 2019 года и в ряде других крупных компаний, например, в "Интуристе", сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Скорее всего, это не окажет существенного влияния на стоимость туров, убеждены эксперты "РГ", однако рост цен на этом направлении все же прогнозируют. По данным туроператоров, турецкие отельеры настроены повысить их до 15 процентов, поэтому туры по ценам 2018 года можно будет купить лишь по акциям раннего бронирования, которое по Турции у всех игроков рынка стартует к середине ноября.

"Туроператоры ориентируются на требования принимающих компаний, - партнеров, работающих в стране, куда продается тур, - объясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. - Им все равно, в чем вести расчеты - в долларах, евро, лирах, да хоть в дирхамах. Сейчас Турция ориентируется на евро. Цена тура рассчитывается с учетом курса на валютной бирже, сейчас он составляет 1,14 в паре евро-доллар. Таким образом, за тур условно стоимостью в 1140 долларов дают 1000 евро. Для потребителя не меняется ничего".

По словам Барзыкина, на предстоящие новогодние каникулы Турция вряд ли будет широко востребована, несмотря на наличие отелей с бассейнами с морской водой и на то, что некоторые крупные туроператоры хотят сделать это направление круглогодичным на российском рынке. "Бассейны есть в каждом российском регионе. Кроме того, у Турции на Новый год есть серьезные конкуренты в России - это действительно теплые пляжные направления для этого времени года типа Доминиканы или курортов Юго-Восточной Азии - Вьетнама, Таиланда. Хороший спрос традиционно на новогодние праздники у россиян на свои курорты", - полагает эксперт.

Он добавил, что по итогам летнего сезона 2018 года средний чек на одного человека, который неделю отдыхал в Турции, составил 82 тысячи рублей, в том время, как на российском черноморском побережье этот показатель был 42 тысячи. Средний чек включает дорогу до курорта, проживание, питание, экскурсии, покупки.

В Минэкономразвития появился куратор туризма

Председатель правительства РФ назначил заместителем министра экономического развития Сергея Галкина. Он будет курировать проектную деятельность министерства, в том числе сферу туризма, которая передана из ведения минкультуры в минэкономразвития в сентябре.

Сергей Галкин стал одним из самых молодых заместителей министра Максима Орешкина, он родился в 1984 году. С 2017 года он сначала был советником Орешкина, затем возглавил департамент организационного обеспечения и коммуникаций минэкономразвития, напрямую подчиненный министру. До прихода на госслужбу Галкин работал аналитиком в ВТБ Капитале.

В новой должности он также продолжит курировать организационное обеспечение деятельности министра и министерства.

Подготовил Игорь Зубков