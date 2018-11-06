Чего не хватает официальным сценариям развития экономики

Предсказание будущего развития экономики лежит на границах человеческих возможностей, это крайне неблагодарный жанр, в котором легко потерпеть неудачу. Особенно если прогнозист пытается изображать из себя гуру, которому действительно подвластно сокровенное знание о грядущих событиях. Тут уместно сказать, что будущее скорее можно угадать, но крайне трудно предсказать.

Главная задача профессионального экономического прогноза не в том, чтобы с аптекарской точностью предсказать динамику инфляции или ВВП. Его ключевая задача - это та самая информация к размышлению, в которой так нуждаются люди, принимающие решения. То есть реальная и крайне благородная миссия макроэкономического прогноза - обоснование экономической политики, увязка всей системы ориентиров развития страны с наборами реальных действий, предпринимаемых властями.

Точность прогноза, как и в случае с погодой, автоматически возрастает по мере приближения к прогнозируемому периоду. Маховик накопленной экономической инерции в значительной степени определяет экономические результаты в течение ближайших месяцев, года. Дальше - сложнее. Чтобы сформировать прогноз на период до трех лет, понадобится использование экономического сценария. В случае с российской экономикой такой сценарий, как правило, представляет собой сложный симбиоз параметров развития мировой экономики (темпы роста экономик ведущих стран, цены на нефть, курсовые соотношения и т.д.) и внутренних условий (демографических показателей, цен и тарифов естественных монополий, банковских ставок, налоговых параметров и т.д.). При этом ключевыми показателями сценария являются, как правило, параметры экономической политики.

Сценарий, используемый в прогнозе, является той базой, на основе которой можно оценить эффективность различного набора мер экономической политики в рамках единых гипотез о развитии мировой экономики. Например, сейчас ключевое значение имеет комплексная оценка макроэкономической эффективности набора национальных проектов, инициированных указом президента РФ от 7 мая 2018 года. Требуется понять, насколько предлагаемый набор проектов и их наполнение способны ускорить экономическую динамику и приблизить нас к заявленным целям экономического развития. Хорошо, если предпринятых мер окажется достаточно. А если нет? В этом случае потребуется использование иных действий, эффективность каждого из которых должна комплексно оцениваться в рамках единой системы расчетов.

Экономический прогноз имеет ценность тогда, когда он описывает фактически существующую в экономике страны систему взаимодействий, опираясь на реальные данные. Взаимодействий в экономике много, поэтому тут невозможно обойтись простыми рассуждениями и расчетами на калькуляторе, требуется привлечение математики и достаточно сложного статистического анализа. Может ли минэкономразвития или даже правительство в целом справиться с созданием такой системы прогнозно-аналитического сопровождения принятия решений? Думается, что нет. Текущая деятельность министерств и ведомств все еще ориентирована на краткосрочные решения. Для серьезной работы над сценариями долгосрочного развития у них нет ни сил, ни времени. Например, ориентация при среднесрочном правительственном прогнозировании на бюджетный процесс уменьшает значимость прогноза как инструмента комплексного анализа экономики, оценки потенциала экономического развития, поиска новых факторов экономического роста.

В этих условиях требуется расширить диапазон задач прогнозирования. В систему принятия решений должен быть встроен внятный сегмент рутинного анализа и прогнозирования экономической динамики, использующий ресурсы экспертного сообщества. Очевидно, что в этом случае требуется определенная перестройка деятельности по формированию официальных прогнозов как в минэкономразвития, так и в правительстве в целом. Обсуждение комплексного прогноза развития экономики, как минимум долгосрочного, должно стать постоянной площадкой для профессиональной дискуссии о перспективах развития экономики, и, возможно, ключевую роль здесь должны играть не экономисты, а ученые, инженеры, специалисты в конкретных областях экономики.

В систему принятия решений должно быть встроено "рутинное" прогнозирование. Сейчас власти обращаются к прогнозу от случая к случаю

Рассматривая прогноз как инструмент обоснования экономической политики, стоит констатировать, что в российской практике проблемы существуют в критически важных направлениях такой деятельности. Например, практически утрачены компетенции в области комплексного пространственного прогнозирования, что резко сужает возможности согласования политики на уровне страны, секторов экономики и регионов. Несмотря на то что основные направления развития страны связаны со сдвигами в структуре технологий, производства, доходов и цен, на практике преобладают оценки на базе макроэкономических расчетов, не учитывающих специфику отдельных видов деятельности и взаимодействий между ними. При информационном обеспечении прогнозно-аналитической деятельности недостаточно используются важные источники данных: статистика, собираемая Федеральной налоговой службой, Пенсионным фондом и т.д.

И наконец, версия о том, что из-за возросшей неопределенности долгосрочное прогнозирование не имеет смысла, представляется не только неправильной, но и вредной. Только в случае долгосрочного прогноза можно рассмотреть варианты экономической политики, перераспределяющей во времени ресурсы для парирования наиболее значимых ограничений развития, эшелонирования экономической политики, рассмотрения вариантов научно-технической политики, ее влияние на экономическое развитие.