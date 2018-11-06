Законопроект Челябинской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 166 483 328,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 22 967 594,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 171 495 289,7 тыс. рублей;

3) объем дефицита областного бюджета в сумме 5 011 961,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 172 645 349,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 16 128 491,5 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 188 314 980,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 16 378 923,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 179 145 912,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 21 288 347,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 196 024 579,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 30 354 964,6 тыс. рублей;

3) объем дефицита областного бюджета на 2020 год в сумме 6 500 562,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7 709 599,3 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области и местными бюджетами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области и местными бюджетами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1.

2. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов:

1) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

2) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

3) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских и сельских поселений;

4) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских и сельских поселений;

5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

6) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских и сельских поселений;

7) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

8) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских и сельских поселений.

3. Установить, что доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в размере 90 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской области по данному налогу подлежат зачислению в областной бюджет.

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (в процентах от налоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской области по данному налогу) согласно приложению 2.

Статья 3. Доходы областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Учесть в областном бюджете на 2019 год доходы областного бюджета согласно приложению 3.

2. Учесть в областном бюджете на плановый период 2020 и 2021 годов доходы областного бюджета согласно приложению 4.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета и источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 6.

Статья 5. Условия реструктуризации и списания задолженности по обязательствам перед областным бюджетом в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

1. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед областным бюджетом по налогам и сборам, пеням и штрафам, а также списание пеней и штрафов в случае досрочного погашения реструктурированной задолженности по налогам и сборам проводятся в порядке, установленном Правительством Челябинской области (далее - Правительство области), только при условии принятия решения о реструктуризации кредиторской задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом.

2. Правительство области в устанавливаемом им порядке принимает решение о списании задолженности перед областным бюджетом сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и других организаций агропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации Челябинской области по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантию областного бюджета и погашенной за них Челябинской областью федеральному бюджету, не имеющих источников погашения в связи с их ликвидацией (прекращением деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо исключенных в качестве недействующих юридических лиц из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", либо не состоящих на момент списания указанной задолженности в едином государственном реестре юридических лиц (едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей).

Статья 6. Бюджетные ассигнования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 1 940 319,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 014 997,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 053 014,9 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Челябинской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - классификация расходов бюджетов) на 2019 год согласно приложению 7, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8;

2) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год согласно приложению 9, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 11, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12;

4) объемы бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, в том числе на развитие социальной инфраструктуры для детей, на 2019 год согласно приложению 13, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14.

Статья 7. Особенности исполнения областного бюджета в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

1. Установить, что в соответствии с частью 3 статьи 36 Закона Челябинской области "О бюджетном процессе в Челябинской области" основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Резервный фонд Правительства Челябинской области" подраздела "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Челябинской области, утвержденным Правительством области;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Выполнение налоговых обязательств" подраздела "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на уплату налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов главными распорядителями средств областного бюджета и областными казенными учреждениями, а также областными бюджетными и автономными учреждениями в отношении закрепленного за ними недвижимого и особо ценного движимого имущества;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Выполнение других обязательств государства" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на исполнение судебных решений по искам к Челябинской области, удовлетворяемых за счет казны Челябинской области;

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Обеспечение выполнения социальных обязательств Челябинской области" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика", на обеспечение выполнения социальных обязательств Челябинской области;

5) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Мероприятия по обеспечению своевременной и полной выплаты заработной платы" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика", на обеспечение своевременной и полной выплаты заработной платы.

2. Установить в соответствии с частью 31 статьи 36 Закона Челябинской области "О бюджетном процессе в Челябинской области" следующие дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета:

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

2) перераспределение Правительством области бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделам "Общегосударственные вопросы", "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", "Национальная экономика", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Охрана окружающей среды", "Образование", "Культура, кинематография", "Здравоохранение", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт", "Средства массовой информации" между кодами классификации расходов бюджетов и (или) между главными распорядителями средств областного бюджета, за исключением оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей части;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной программы Челябинской области, в сумме до одного миллиона рублей между кодами классификации расходов бюджетов;

4) принятие Правительством области решений об утверждении государственных программ Челябинской области, а также о внесении изменений в государственные программы Челябинской области;

5) перераспределение Правительством области бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на предоставление субсидий местным бюджетам и увеличение расходов областного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов, предусмотренным структурой расходов областного бюджета, в пределах указанных ассигнований;

6) поступление в доход областного бюджета средств, полученных областными казенными учреждениями в качестве добровольных пожертвований;

7) издание приказа Министерства финансов Челябинской области о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

8) поступление в доход областного бюджета средств, полученных областными казенными учреждениями в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых случаев;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения работ (оказания услуг) областными государственными учреждениями, в том числе в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий, субсидий на иные цели, между подразделами классификации расходов бюджетов.

3. Установить, что размер денежной компенсации на медицинское обслуживание, предусмотренной статьей 15 Закона Челябинской области "О регулировании государственной гражданской службы Челябинской области", составляет в 2019-2021 годах 19,8 тыс. рублей ежегодно.

4. Установить, что средства областного бюджета для финансирования полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Челябинской области, сверх сумм, поступающих из федерального бюджета в виде субвенций, могут использоваться в пределах средств, предусмотренных настоящим Законом.

5. Правительство области вправе в 2019 году принимать решения об осуществлении областных государственных заимствований для частичного покрытия дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Челябинской области, в том числе решения о привлечении в областной бюджет бюджетных кредитов из федерального бюджета в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Решения, предусмотренные абзацем первым настоящей части, принимаются Правительством области в соответствии с программой областных государственных внутренних и внешних заимствований на 2019 год и с учетом верхнего предела областного государственного внутреннего долга, установленного статьей 12 настоящего Закона.

6. Установить, что размещение средств областного бюджета на банковские депозиты осуществляется в соответствии с распоряжениями Правительства области в порядке, установленном Правительством области.

7. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и финансирование расходов в 2019 году осуществляются с учетом их следующей приоритетности:

1) оплата труда и начисления на оплату труда (за исключением оплаты труда работников органов государственной власти Челябинской области, государственных органов Челябинской области);

2) выплата стипендий;

3) уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;

4) исполнение публичных нормативных обязательств;

5) приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания, приобретение медикаментов и оплата услуг по организации их транспортировки и хранения, приобретение медицинского инструментария;

6) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

7) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

8) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование помещениями, арендуемыми областными казенными учреждениями;

9) уплата областными казенными учреждениями налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год осуществляется:

ежеквартально в размере одной четвертой годового объема бюджетных ассигнований на:

предоставление субвенций и субсидий местным бюджетам, в составе которых содержатся расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;

предоставление субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий.

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год осуществляется в соответствии с распоряжениями Правительства области:

на предоставление субвенций и субсидий местным бюджетам, в составе которых содержатся расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, свыше одной четвертой годового объема указанных субвенций и субсидий местным бюджетам в квартал;

на предоставление субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий свыше одной четвертой годового объема указанных субсидий в квартал и на иные цели;

по иным направлениям расходов, не указанным в пунктах 1-9 настоящей части.

В случае доведения лимитов бюджетных обязательств в соответствии с распоряжениями Правительства области свыше одной четвертой годового объема бюджетных ассигнований доведение ежеквартальных лимитов бюджетных обязательств осуществляется без учета доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с распоряжениями Правительства области. При этом общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств не должен превышать годовой объем бюджетных ассигнований.

В случае увеличения в течение финансового года объема бюджетных ассигнований доведение лимитов бюджетных обязательств по дополнительно выделенным бюджетным ассигнованиям осуществляется в каждом последующем квартале равными долями.

Доведение лимитов бюджетных обязательств на плановый период 2020 года осуществляется в соответствии с распоряжениями Правительства области на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в размере, не превышающем объема предусмотренных настоящим Законом на плановый период 2020 года бюджетных ассигнований.

8. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года межбюджетные трансферты, предоставленные из областного бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней 2019 года.

9. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2018 году областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в областной бюджет.

10. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным бюджетным и областным автономным учреждениям), включенные в утверждаемый Правительством области перечень (далее в настоящей статье - юридическое лицо), подлежат перечислению на счет, открытый Министерству финансов Челябинской области в учреждении Центрального банка Российской Федерации, на котором отражаются операции со средствами юридических лиц (далее в настоящей статье - счет).

Перечисление средств, указанных в абзаце первом настоящей части, осуществляется с лицевых счетов, открытых юридическим лицам в Министерстве финансов Челябинской области, на оплату обязательств по расходам юридических лиц после представления платежных документов в порядке, установленном Правительством области.

Министерство финансов Челябинской области не вправе принимать от юридических лиц к исполнению платежные документы для осуществления расходов на перечисление:

на счета, открытые данным юридическим лицам в кредитных организациях, за исключением случаев оплаты расходов юридического лица на оплату труда с учетом начислений и социальных выплат, выдачи наличных денежных средств подотчетным лицам;

в качестве взноса в уставный капитал другой организации, если положениями нормативных правовых актов Правительства области, регулирующих порядок предоставления субсидий юридическим лицам, не предусмотрена возможность перечисления средств в качестве взноса в уставный капитал другой организации;

в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансовые инструменты (в ценные бумаги, производные финансовые инструменты, займы, иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Правительства области, регулирующими предоставление указанных субсидий), драгоценные металлы).

11. Остатки средств на счете перечисляются Министерством финансов Челябинской области не позднее следующего рабочего дня на единый счет областного бюджета с последующим возвратом на счет в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам юридических лиц, а также в полном объеме не позднее последнего рабочего дня 2019 года.

12. Министерство финансов Челябинской области в установленном им порядке осуществляет операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, на счете, открытом ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации, с отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в Министерстве финансов Челябинской области, путем перечисления остатков указанных средств в областной бюджет и их возврата на счет, с которого они ранее были перечислены.

Статья 8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий, указанных в пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) предоставляются в случаях, установленных настоящим Законом, если возможность их предоставления предусмотрена в структуре расходов областного бюджета, в иных законах Челябинской области, государственных программах Челябинской области, и в порядке, установленном Правительством области.

Статья 9. Особенности установления отдельных расходных обязательств Челябинской области и использования бюджетных ассигнований

1. Установить, что финансирование расходов на мероприятия, предусмотренные в составе раздела "Национальная экономика" (без учета мероприятий, предусмотренных государственными программами Челябинской области) классификации расходов бюджетов, осуществляется в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством области.

2. Установить с 1 января 2019 года коэффициент индексации в размере 1,042 по выплатам и пособиям, предусмотренным:

статьей 5 Закона Челябинской области "О пособии на ребенка" (пособие на ребенка);

статьями 3, 4 и 41 Закона Челябинской области "О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам труда и военной службы);

статьями 5 и 6 Закона Челябинской области "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий);

статьей 3 Закона Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области" (областной материнский (семейный) капитал);

статьей 3 Закона Челябинской области "О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата специалистам областных государственных или муниципальных организаций культуры, медицинских организаций, образовательных организаций, учреждений ветеринарной службы, физкультурно-спортивных организаций, организаций социального обслуживания, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области, проживающим в указанных сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа), а также лицам, перешедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области, имеющим стаж работы в указанных организациях и учреждениях не менее 10 лет);

статьей 5 Закона Челябинской области "Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Челябинской области" (ежемесячное вознаграждение лицу, осуществляющему уход);

статьей 2 Закона Челябинской области "О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетной семье).

Статья 10. Бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты государственной собственности Челябинской области

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной собственности Челябинской области на 2019 год согласно приложению 15 и распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной собственности Челябинской области на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16.

Статья 11. Бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на 2019 год согласно приложению 17.

Статья 12. Верхний предел областного государственного внутреннего долга. Предельный объем областного государственного долга. Предельный объем расходов на обслуживание областного государственного долга. Предельный объем областных государственных заимствований

Установить верхний предел областного государственного внутреннего долга:

на 1 января 2020 года в сумме 35 878 933,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по областным государственным гарантиям в сумме 27 041 487,1 тыс. рублей;

на 1 января 2021 года в сумме 39 129 214,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по областным государственным гарантиям в сумме 24 625 574,2 тыс. рублей;

на 1 января 2022 года в сумме 42 984 014,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по областным государственным гарантиям в сумме 22 439 511,3 тыс. рублей.

Установить предельный объем областного государственного долга на 2019 год в сумме 35 878 933,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 39 129 214,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 42 984 014,3 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание областного государственного долга на 2019 год в сумме 9 218,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 308 441,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 916 665,1 тыс. рублей.

Установить предельный объем областных государственных заимствований, направляемых на финансирование дефицита областного бюджета, на 2020 год в сумме 6 500 562,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7 709 599,3 тыс. рублей.

Статья 13. Программы областных государственных внутренних и внешних заимствований, областных государственных гарантий

1. Утвердить программу областных государственных внутренних и внешних заимствований на 2019 год согласно приложению 18 и программу областных государственных внутренних и внешних заимствований на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19.

2. Утвердить программу областных государственных гарантий на 2019 год согласно приложению 20.

Статья 14. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год согласно приложению 21 и источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 22.

Статья 15. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета, в 2019 году в сумме 83 099 929,1 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 79 136 639,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 80 737 821,9 тыс. рублей, в том числе:

1) местным бюджетам в 2019 году в сумме 82 029 034,4 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 78 065 744,3 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 79 666 927,2 тыс. рублей;

2) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на уплату платежей на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в 2019 году в сумме 776 426,6 тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах в сумме 776 426,6 тыс. рублей ежегодно.

Уплата платежей на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, осуществляется ежемесячно в срок не позднее двадцать пятого числа текущего календарного месяца в размере, предусмотренном кассовым планом исполнения областного бюджета;

3) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на уплату платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году в сумме 78 468,1 тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах в сумме 78 468,1 тыс. рублей ежегодно.

Уплата платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования осуществляется ежемесячно в срок не позднее двадцать пятого числа текущего календарного месяца в размере, предусмотренном кассовым планом исполнения областного бюджета.

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2019-2021 годы в сумме 977 590,0 тыс. рублей ежегодно.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год, равный 0,22498889, на 2020 год - 0,22498889, на 2021 год - 0,22498889.

Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2019 год в сумме 3 996 854,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 464 527,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 520 205,0 тыс. рублей.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2019 год, равный 1,775, на 2020 год - 1,775, на 2021 год - 1,775.

Установить для муниципальных районов коэффициент определения расчетного объема дотации, распределяемой на втором этапе в соответствии с Законом Челябинской области "О межбюджетных отношениях в Челябинской области" исходя из численности населения, на 2019 год в размере 5,75, на 2020 год в размере 5,75, на 2021 год в размере 5,75.

Установить для городских округов, городских округов с внутригородским делением коэффициент определения расчетного объема дотации, распределяемой на втором этапе в соответствии с Законом Челябинской области "О межбюджетных отношениях в Челябинской области" исходя из численности населения, на 2019 год в размере 1,0, на 2020 год в размере 1,0, на 2021 год в размере 1,0.

Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), заменяющие часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), на 2019 год в сумме 10 011 424,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 623 708,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 318 300,0 тыс. рублей согласно приложению 23.

3. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2019-2021 годы в сумме 4 487 409,3 тыс. рублей ежегодно.

Установить, что предоставление дотаций, предусмотренных абзацем первым настоящей части, осуществляется при условии заключения органами местного самоуправления с Министерством финансов Челябинской области соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов по форме, утвержденной Министерством финансов Челябинской области.

4. Установить, что предоставление субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями, на 2019 год осуществляется при условии заключения органами местного самоуправления с Министерством финансов Челябинской области соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов по форме, утвержденной Министерством финансов Челябинской области.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2019 год согласно приложению 24 и распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 25.

6. Утвердить размер субвенции бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на перевозку в пределах территории Челябинской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций на 2019-2021 годы в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно.

7. Утвердить размер субвенции бюджету Озерского городского округа на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением на 2019-2021 годы в сумме 12 266,5 тыс. рублей ежегодно.

8. Утвердить размер субвенции бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам внутригородских районов на 2019 год в сумме 135 426,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 108 341,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 108 341,0 тыс. рублей.

9. Утвердить размер субсидии бюджету Увельского муниципального района на строительство и реконструкцию (в том числе в образовательных организациях, реали\ующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов в шаговой доступности, а также плоскостных сооружений на 2019 год в сумме 57 042,7 тыс. рублей.

10. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва на 2019 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

11. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области на 2019 год в сумме 570 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 200 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 800 000,0 тыс. рублей.

12. Утвердить размер субсидии бюджету Магнитогорского городского округа на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019 год в сумме 300 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 250 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 750 000,0 тыс. рублей.

13. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций и организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей за счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 65 400,0 тыс. рублей.

14. Утвердить размер субвенции бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на компенсацию расходов на оплату найма жилых помещений в наемных домах социального использования или наемных домах коммерческого использования в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, являющихся нанимателями жилых помещений в наемных домах социального использования или наемных домах коммерческого использования" на 2019 - 2021 годы в сумме 4 194,3 тыс. рублей ежегодно.

15. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств на 2019-2021 годы в сумме 94,5 тыс. рублей.

16. Утвердить размер субсидии бюджету Магнитогорского городского округа на модернизацию муниципальных театров юного зрителя путем их капитального ремонта на 2021 год в сумме 2 280,0 тыс. рублей.

17. Утвердить размер субсидии бюджету Карталинского муниципального района на развитие сети автомобильных дорог местного значения, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции на 2020 год в сумме 217 765,6 тыс. рублей.

18. Утвердить размер субсидии бюджету Саткинского муниципального района на создание и оснащение объектов обращения с отходами на 2019 год в сумме 12 940,0 тыс. рублей.

19. Утвердить размер иных межбюджетных трансфертов бюджету Копейского городского округа на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков на 2019 год в сумме 7 721,7 тыс. рублей.

20. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 2019 год в сумме 26 236,9 тыс. рублей, на 2020-2021 годы в сумме 1 049,5 тыс. рубле ежегодно.

21. Утвердить размер субсидии бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на 2020 год в сумме 19 534,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13 356,1 тыс. рублей.

22. Утвердить размер субсидии бюджету Магнитогорского городского округа на капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта на 2019 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

23. Утвердить размер субсидии бюджету Снежинского городского округа на повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных образованиях Челябинской области на 2019 - 2021 годы в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.

24. Утвердить размер субсидии на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в 2019 году бюджету Верхнеуральского муниципального района в сумме 4 464,2 тыс. рублей, в 2020 году бюджету Кусинского муниципального района в сумме 4 464,2 тыс. рублей, в 2021 году бюджету Миасского городского округа в сумме 4 464,2 тыс. рублей.

25. Утвердить размер субсидии бюджету Карабашского городского округа на благоустройства территорий рекреационного назначения в 2019 году в сумме 29 000,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 27 000,0 тыс. рублей.

26. Утвердить размер субсидии бюджету Миасского городского округа на капитальные вложения в объекты культуры в 2019 году в сумме 49 395,7 тыс. рублей.

27. Утвердить размер субсидии бюджету Магнитогорского городского округа на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области в 2020 году в сумме 375 054,2 тыс. рублей.

28. В случае, если представительным органом муниципального образования принято решение об отказе от получения субсидий из областного бюджета, соответствующие субсидии подлежат перераспределению между другими местными бюджетами в соответствии с критериями отбора муниципальных образований (методикой), использовавшимися при первоначальном распределении субсидий.

29. Решения органов местного самоуправления, влекущие увеличение субвенций на осуществление полномочий, финансирование которых производится из областного бюджета, подлежат обеспечению за счет средств областного бюджета после согласования с Правительством области.

Решения, принятые с нарушением требования, предусмотренного абзацем первым настоящей части, не подлежат обеспечению за счет средств областного бюджета.

30. Установить, что в случае заключения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских (сельских) поселений соглашений о передаче осуществления части своих полномочий в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" межбюджетные трансферты, переданные из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов, могут направляться из бюджетов муниципальных районов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских (сельских) поселений в соответствии с заключенными соглашениями либо на непосредственное осуществление расходов, направляемых на решение вопросов местного значения городских (сельских) поселений.

Установить, что органы местного самоуправления муниципальных районов вправе направлять межбюджетные трансферты из областного бюджета на оказание финансовой помощи бюджетам городских (сельских) поселений по расходам, направляемым на решение вопросов местного значения городских (сельских) поселений.

31. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в 2019 году в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источниками финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Главные распорядители средств областного бюджета принимают решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Челябинской области в 2019 году полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в абзаце первом настоящей части, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Положения абзаца первого настоящей части не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Правительством области.

32. Установить коэффициент индексации общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам сельских поселений на 2019 год, равный 1,05.

Установить коэффициент индексации общего объема субвенции бюджету Челябинского городского округа с внутригородским делением для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам внутригородских районов на 2019 год, равный 2,0.

Губернатор Челябинской области Б.А.Дубровский

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