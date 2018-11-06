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05.11.2018 20:36
Рубрика: Власть

Стоп-сигнал

Чиновников обяжут отчитываться за аренду авто
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск №7711 (248)
Очередная декларационная кампания может пройти по измененным правилам. В кабмине готовится предложение о новом обязательстве для чиновников - а именно, публично отчитываться о транспорте, который находится в личном пользовании.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Об инициативе говорится в докладе о результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2017 год - документ опубликован на сайте Кремля.

Сейчас лица, которые сдают декларации, отчитываются только о транспорте, находящемся в собственности. Однако они "могут безвозмездно пользоваться автомобилями, воздушными, морскими судами, предоставленными им третьими лицами", уточняется в докладе.

Исправить этот пробел предлагается "в целях выявления возможного конфликта интересов". Изменения готовятся в указ президента, которым утверждена форма справки о доходах и расходах (именно ее ежегодно заполняют госслужащие). Под контроль, таким образом, могут попасть договоры об аренде имущества, по которым чиновник или его семья получают транспорт в свое распоряжение.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Предложение планируется рассмотреть в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

Инициатива сработает на повышение степени прозрачности расходов чиновников, сказал "РГ" гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций, политолог Дмитрий Орлов. "В целом это будет стимулировать административную элиту к менее демонстративному потреблению, - считает он.- Ведь внимание коллег-чиновников и возможное давление общественного мнения скажется на том, что госслужащий, по всей видимости, выберет менее пафосный и соответствующий обстоятельствам автомобиль".

Но есть и риски, считает политолог. А именно, небольшая часть чиновников с помощью такой аренды попробует легализовать теневой доход. Например, это может быть сделано, если машина, которой пользуется чиновник, записана на родственника. Госслужащий, решив использовать данную схему, заключит договор с родственником об аренде. Это может помочь легализовать значительные суммы. Как считает Дмитрий Орлов, такой схемой могут воспользоваться прежде всего чиновники средней руки. Но у государства, по его словам, есть методы контроля, чтобы обнаружить сомнительные платежи.

Политолог Дмитрий Фетисов, в свою очередь, подтвердил, что практика, на борьбу с которой направлена инициатива, действительно существует. А именно, чиновники находят способы обходить требования антикоррупционного законодательства, заключая договоры с третьими лицами и пользуясь машинами более привилегированного класса, чем положено по законодательству (требования по максимальной цене автомобиля). "Эти случаи периодически всплывают, юридически придраться было не к чему. В основном этим грешат региональные чиновники", - рассказал политолог. В целом предложение Фетисов оценил как новый виток антикоррупционной работы власти. "Какая-то часть чиновников в результате не сможет отказаться от роскоши - они уйдут с госслужбы, решат попробовать себя в бизнесе", - прогнозирует он.

Под контроль могут попасть договоры об аренде имущества, по которым чиновник или его семья получают транспорт в свое распоряжение

Напомним, что декларации о доходах и имуществе госслужащие и ряд прочих публичных должностных лиц подают ежегодно, не позднее 1 апреля. Сведения подаются также в отношении членов их семей - супругов и несовершеннолетних детей.

Власть Работа власти Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Сведения о доходах чиновников
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