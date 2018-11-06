В США 6 ноября прошли промежуточные выборы в обе палаты конгресса и местные органы власти. По их итогам, демократическая оппозиция рассчитывает нарушить монополию правящей Республиканской партии, под контролем которой после 2016 года оказались как исполнительная, так и законодательная ветви власти.

Первые избирательные участки на восточном побережье США открыли свои двери во вторник в 5 утра по местному времени (13.00 мск) в штате Вермонт. Последними завершили прием бюллетеней участки на Гавайских островах. В США пресса, как правило, до окончания голосования не публикует результаты экзитполов. Первые официальные результаты подсчета голосов станут известны в ночь на среду, а окончательная обработка может растянуться на несколько недель, поскольку в части штатов разрешено голосование по почте.

Промежуточные выборы в США традиционно считаются второстепенными по сравнению с общенациональными. Поэтому одним из ключей к победе считается обеспечение явки своих сторонников, а не попытки переманить электорат у соперников. В 2014 году явка составила всего около 36 процентов. Право голоса на этих выборах имеют более 100 миллионов американцев. В то же время, как отмечают эксперты, из-за растущей политической поляризации в США эти выборы вызывают высокий интерес. Так, более 30 миллионов американцев проголосовали досрочно, в то время как в 2014 году этим правом воспользовались всего 19 миллионов.

Поэтому последние часы перед голосованием оба политических лагеря провели, агитируя своих сторонников прийти на предвыборные участки. Согласно соцопросам, больше всего избирателей волнуют темы состояния экономики, здравоохранения, насилия с оружием и нелегальной миграции.

Дональд Трамп в октябре-ноябре провел более двух десятков митингов в поддержку кандидатов от пропрезидентской Республиканской партии. В понедельник он посетил сразу три штата, завершив вечер в Миссури. Хозяин Белого дома рассказал об успехах своей администрации и повестке на будущее, сделав упор на внутренней безопасности, укреплении правоохранительных структур, ужесточении миграционного режима. Он заявил, что приход демпартии к власти обернется ростом налогов, скачком преступности и наплывом нелегальных мигрантов, что превратит США в "убежище" для наркодилеров и убийц. Для иллюстрации Трамп напомнил о караване из нескольких тысяч мигрантов, который продвигается по Мексике к границе с США. Глава государства назвал это "попыткой вторжения", а власти страны ранее заявляли, что в составе каравана 270 человек имеют уголовное прошлое.

Первые официальные результаты подсчета голосов станут известны в ночь на среду, а окончательная обработка может растянуться на несколько недель

Кроме того, он обвинил демократов в попытках привлечь нелегальных мигрантов к голосованию. Трамп раскритиковал либеральную прессу за неточные, на его взгляд, опросы общественного мнения, занижающие его реальный рейтинг. В других выступлениях американский лидер обращал внимание на экономический бум в США, подчеркивая, что выполнил даже больше, чем обещал перед избранием в 2016 году.

Демократы в предвыборной кампании делали упор на системе здравоохранения. В последние недели на подмогу своей партии бросился экс-президент Барак Обама, который после фиаско демократов в 2016 году по большей части находился в тени. Примечательно, что хотя демократы последние два года раздували истерику вокруг мнимых связей Дональда Трампа и России, в предвыборной агитации эта тема практически не звучала. Вероятно, демократический истеблишмент все же осознал, что избирателей эта тема не волнует.

Как сообщил телеканал ABC, в канун выборов американские министерство внутренней безопасности и ФБР распространили среди местных органов власти циркуляр, предупреждающий о необходимости быть готовыми к вылазкам экстремистов. Конкретных заговоров или планов правоохранители, как следует из циркуляра, не выявили, но считают опасность насилия высокой. Причиной тому - инцидент с рассылкой по почте самодельных взрывных устройств в адрес ряда влиятельных политиков демпартии, включая экс-президента Барака Обаму и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. А за неделю до выборов Америку потрясла бойня в Питтсбурге (штат Пенсильвания), где 46-летний Роберт Боуэрс расстрелял 11 человек в местной синагоге. Власти США не выявили успешных попыток хакерского взлома избирательной инфраструктуры.

Промежуточные выборы считаются своего рода "референдумом по успехам" президента США за первые два года правления. Результаты продемонстрируют, насколько удачным, по оценкам избирателей, стал эксперимент с передачей власти Дональду Трампу, который до прихода в Белый дом не имел политического опыта.

Согласно большинству прогнозов, демократы с вероятностью в 70-85 процентов получат контроль над палатой представителей, а республиканцы имеют столь же хорошие шансы удержать и укрепить свое преимущество в верхней палате. Причем если сюрпризы и ожидаются, то скорее по результатам в нижней палате.

Если Республиканская партия сохранит монополию на власть, Дональд Трамп укрепит свои позиции и продолжит гнуть линию на снижение налогов, ужесточение миграционного режима, укрепление протекционизма и торговых войн.

Переход нижней палаты под контроль оппозиции даст ей рычаги для блокирования повестки Белого дома, что вынудит Трампа в большей степени концентрироваться на внутриполитических баталиях. Демпартия в этом случае даже может попытаться запустить процедуру импичмента Трампа, если соберет для того основания, но довести эту процедуру до конца без мощной поддержки сената не получится.