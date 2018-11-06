ЦИК Боснии утвердил результаты всеобщих выборов

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины (БиГ) во вторник утвердила результаты состоявшихся здесь 7 октября всеобщих выборов, в ходе которых боснийские граждане выбрали новых членов президиума страны, который состоит из серба, бошняка и хорвата, депутатов Парламентской ассамблеи, законодательных собраний двух энтитетов - Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ) и Республики Сербской (РС), Скупщин кантонов ФБиГ, президента и двух вице-президентов РС.

Согласно местному законодательству, с сегодняшнего дня начинается отсчет сроков, предусмотренных для формирования законодательных органов власти в БиГ: 10 дней предоставляется на созыв парламентов кантонов, 20 - энтитетов, 30 - парламентской ассамблеи государства.

В новом Президиуме БиГ свои народы представят: сербов - Милорад Додик, бошняков - Шефик Джаферович, хорватов - Желько Комшич.

Отметим, что член ЦИК России Евгений Шевченко оценил выборы в Боснии и Герцеговине как организованные и спокойные.

"Всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине прошли организованно, - сообщил Евгений Шевченко, принявший участие в международном наблюдении на всеобщих выборах в республике. - Работали все избирательные участки. За выборами наблюдали национальные наблюдатели как от политических партий, выдвинувших кандидатов на выборы всех уровней, так и от неправительственных организаций. В наблюдении приняли участие около 700 международных наблюдателей, представляющих 44 страны, а также международные организации".

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров уже направил поздравительную телеграмму избранным членам президиума Боснии и Герцеговины Шефику Джаферовичу, Милораду Додику и Желько Комшичу, одержавшим победу на выборах. "В документе подчеркнута твердая нацеленность Российской Федерации на выстраивание взаимовыгодных отношений с боснийско-герцеговинскими партнерами на основе принципов, установленных Общим рамочным соглашением о мире в БиГ 1995 года", - сообщают в МИД РФ.

По сообщению пресс-службы президента Республики Сербской Милорада Додика, "министр Лавров пожелал скорейшего формирования парламентского большинства и нового правительства Республики Сербской". "От имени президента России Владимира Путина и от своего имени лично поздравил с победой за пост члена президиума БиГ", - подчеркивается в заявлении. В свою очередь "глава РС поблагодарил за поздравления Владимира Путина и Сергея Лаврова, подчеркнув, что в качестве сербского члена президиума БиГ будет опираться на Дейтонские мирные соглашения, положившие здесь конец кровопролитию, и уважать Конституцию".

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Российская Федерация открыта для взаимовыгодного диалога с боснийско-герцеговинскими партнерами в политической, инвестиционно-хозяйственной и гуманитарной сферах. При этом дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества РФ с Боснией и Герцеговиной и ее энтитетами будет способствовать повышению уровня благосостояния граждан двух стран и их культурно-духовному взаимообогащению, а также укреплению мира и безопасности на Балканах.

Напомним, что Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим здесь конец войне в 1995 году.