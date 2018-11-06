ЦСКА и "Химки" одержали свои шестые победы в Единой лиге

В регулярном чемпионате Единой лиги действующий обладатель титула ЦСКА и подмосковные "Химки" с разницей в один день одержали свои шестые победы. Только эти две команды идут в юбилейном, десятом сезоне интернационального турнира без поражений.

Если ЦСКА на домашней площадке легко расправился с саратовским "Автодором" (110:76), то "Химкам" в Казахстане пришлось изрядно потрудиться, чтобы одолеть уже успевшую наделать шуму в нынешнем чемпионате "Астану" - 76:67.

Команда македонского тренера Эмиля Райковича сделала ставку на американских легионеров средней руки и пока по большому счету не прогадала. Имея в своем составе сразу пять баскетболистов из США на всех позициях от защитника до центрового, "Астана" подошла к матчу с "Химками" с тремя победами в четырех встречах. Именно у себя дома на "Велотреке" казахстанский клуб в третьей декаде октября сотворил одну из главных сенсаций турнира, одолев питерский "Зенит".

Вчера "Астана" оказала одному из лидеров чемпионата упорное сопротивление в стартовой четверти (15:17), однако во второй десятиминутке класс гостей сказался. Алексей Швед и компания к большому перерыву увеличили разрыв до 12 очков. После отдыха химчане оторвались на "плюс 19", однако хозяева сумели организовать эффективную погоню и к 37-й минуте уменьшили свой дефицит до 67:72. В очень вязкой концовке исход матча решили попадания Малькольма Томаса и Вячеслава Зайцева. Ну а лучшим бомбардиром привычно для игр с участием подмосковного клуба стал Швед, набравший 28 очков (из них 20 - во второй половине) при шести дальних попаданиях.

- "Астана" собрала неплохую команду с хорошим тренером. Мы должны были серьезно отнестись к этому матчу, если хотели выиграть. Так и получилось: солидно провели встречу, хорошо отзащищались, уделили особое внимание главным снайперам "Астаны", - сказал главный тренер химчан Георгиос Барцокас.

Остальные результаты тура: "Парма" (Пермь) - "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 92:83, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Калев" (Эстония) - 80:85, "Зелена-Гура" (Польша) - "Нижний Новгород" - 80:72, УНИКС (Казань) - ВЭФ (Латвия) - 89:74, "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Енисей" (Красноярск) - 116:81. Лидируют: "Химки", ЦСКА - по 6 побед - 0 поражений, УНИКС - 4-1, "Астана", "Локомотив-Кубань" - по 3-2.