С завтрашнего дня сборная России начнет на базе в Новогорске подготовку к первому этапу Евротура, финскому Кубку Карьяла, который пройдет с 8 по 11 ноября. На это время Континентальная хоккейная лига возьмет недельную паузу.

Питерские армейцы (слева) в этом сезоне еще ни разу не обыгрывали московских одноклубников. Фото: РИА Новости

Главному тренеру сборной России Илье Воробьеву повезло с календарем. Непосредственно перед началом сбора национальной команды Илья Петрович, который по совместительству руководит питерским СКА, получил возможность увидеть в деле сразу 14 своих подопечных. Именно столько сборников выступает в составах ЦСКА и СКА, встречавшихся накануне. Матч завершился победой москвичей - 3:1.

Армейское дерби стало уже вторым по ходу нынешнего сезона. В первом матче на питерскому льду ЦСКА вырвал победу в серии буллитов. Причем не обошлось без скандала: судьи по ошибке не засчитали один из буллитов хозяев.

На этот раз московские армейцы сняли все вопросы в основное время. Хотя пропустили первыми: отличился Динар Хафизуллин. В остальное время забивал только ЦСКА. Заброшенными шайбами отметились Сергей Калинин, Константин Окулов и Янник Хансен. По иронии, ни один из российских голеадоров этого вечера не получил вызов в национальную команду. А Воробьев на послематчевой пресс-конференции не стал скрывать, что некоторыми сборниками остался недоволен. Особенно выступающими за СКА. "Тройка Барабанов - Кузьменко - Бывальцев могла бы сыграть и лучше", - констатировал Илья Петрович.

В программе вчерашнего дня армейское дерби было не единственным. На арене "Мегаспорт" московское "Динамо" принимало "Спартак" и второй раз по ходу текущей "регулярки" уступило принципиальному сопернику - 1:2. На этом матче был установлен рекорд посещаемости домашних игр "бело-голубых" - девять тысяч с лишним человек. Только хозяевам это не помогло. Встреча получилась напряженной, но не очень результативной. У победителей голами отметились Робин Ганзл и Каспарс Даугавиньш, на что "Динамо" смогло ответить лишь точным броском Игоря Макарова.

В матче ЦСКА - СКА зрители смогли увидеть на льду 14 игроков, вызванных в сборную России

Результаты других матчей вчерашнего дня: "Авангард" - "Куньлунь" - 5:1, "Нефтехимик" - "Салават Юлаев" - 2:3, "Витязь" - "Локомотив" - 4:3, "Торпедо" - "Ак Барс" - 3:4 ОТ.