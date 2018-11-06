Главному тренеру сборной России Илье Воробьеву повезло с календарем. Непосредственно перед началом сбора национальной команды Илья Петрович, который по совместительству руководит питерским СКА, получил возможность увидеть в деле сразу 14 своих подопечных. Именно столько сборников выступает в составах ЦСКА и СКА, встречавшихся накануне. Матч завершился победой москвичей - 3:1.
Армейское дерби стало уже вторым по ходу нынешнего сезона. В первом матче на питерскому льду ЦСКА вырвал победу в серии буллитов. Причем не обошлось без скандала: судьи по ошибке не засчитали один из буллитов хозяев.
На этот раз московские армейцы сняли все вопросы в основное время. Хотя пропустили первыми: отличился Динар Хафизуллин. В остальное время забивал только ЦСКА. Заброшенными шайбами отметились Сергей Калинин, Константин Окулов и Янник Хансен. По иронии, ни один из российских голеадоров этого вечера не получил вызов в национальную команду. А Воробьев на послематчевой пресс-конференции не стал скрывать, что некоторыми сборниками остался недоволен. Особенно выступающими за СКА. "Тройка Барабанов - Кузьменко - Бывальцев могла бы сыграть и лучше", - констатировал Илья Петрович.
В программе вчерашнего дня армейское дерби было не единственным. На арене "Мегаспорт" московское "Динамо" принимало "Спартак" и второй раз по ходу текущей "регулярки" уступило принципиальному сопернику - 1:2. На этом матче был установлен рекорд посещаемости домашних игр "бело-голубых" - девять тысяч с лишним человек. Только хозяевам это не помогло. Встреча получилась напряженной, но не очень результативной. У победителей голами отметились Робин Ганзл и Каспарс Даугавиньш, на что "Динамо" смогло ответить лишь точным броском Игоря Макарова.
Результаты других матчей вчерашнего дня: "Авангард" - "Куньлунь" - 5:1, "Нефтехимик" - "Салават Юлаев" - 2:3, "Витязь" - "Локомотив" - 4:3, "Торпедо" - "Ак Барс" - 3:4 ОТ.