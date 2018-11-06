Во вторник московский "Локомотив" сыграет матч группового этапа Лиги чемпионов с "Порту". А в среду ЦСКА проведет одну из ключевых встреч на этом этапе турнира. "Красно-синие" примут итальянскую "Рому".

Матч в "Лужниках" - один из важнейших в борьбе за выход плей-офф из группы "G". К четвертому туру армейцы подошли на третьем месте с отставанием от мадридского "Реала" и "Ромы" в два очка. В случае победы команда Виктора Гончаренко, не исключено, станет лидером своего квартета.

Возможно, главным аргументом в пользу ЦСКА станет погода. Сегодня вечером синоптики обещают "+2". Но едва ли итальянцев шокируешь такой температурой. Тем более четыре года назад "Рома" уже играла с армейцами в группе Лиги чемпионов в конце ноября. Что же касается собственно футбола, то здесь у "красно-синих" есть серьезные проблемы.

Главная - команда мало забивает. В последних трех матчах во всех турнирах армейцы отличились лишь однажды. И то - в домашней встрече с "Краснодаром", в котором гости оказались сильнее (2:1). Чуть сдавил обороты лучший бомбардир чемпионата России Федор Чалов. Но, как знать, может, вызов в сборную на матчи с Германией и Швецией положительно скажется на его форме.

Есть и кадровые проблемы. Точно не поможет в игре с "Ромой" Абель Эрнандес. Уругвайский форвард совсем недавно вернулся в общую группу после травмы, выйдя на замену в матче с "Динамо". Как признался после дерби Гончаренко, футболист получил очередное повреждение.

Но если отсутствие Эрнандеса вряд ли сильно повлияет на игру ЦСКА, то возможная потеря Марио Фернандеса станет невосполнимой для "красно-синих". Впрочем, по последней информации, Фернандес избежал серьезной травмы и готовится в общей группе к противостоянию с римлянами.

У "Ромы" получается любопытный сезон: в чемпионате команду заметно лихорадит, зато в еврокубках она очень хороша. Если взять за скобки выезд в Мадрид в первом туре, когда итальянцы проиграли "Реалу" (0:3), все у них складывается лучше некуда. После поражения в Мадриде римляне разгромили сначала чешскую "Викторию Пльзень" (5:0), а затем отправили три безответных мяча в ворота ЦСКА.

Букмекеры фаворитом сегодняшнего противостояния считают "Рому". Эксперты принимают ставки на победу римлян с коэффициентом 1 к 1,95. Вероятность успеха ЦСКА специалисты оценивают гораздо ниже - 1 к 3,95.

В среду в Лиге чемпионов пройдет еще несколько любопытных встреч. Матч с самой громкой афишей состоится в Турине, где "Ювентус" примет "Манчестер Юнайтед".

В случае победы итальянский клуб досрочно выйдет в плей-офф. В трех предыдущих играх "Ювентус" одержал три победы. Вопреки некоторым скептикам, считавшим, что Криштиану Роналду зря переехал на Апеннины, этот трансфер пошел на пользу как его команде, так и самому португальцу.

Предыдущие две встречи в группе "Рома" выиграла с разницей мячей 8:0

Роналду не только много забивает, но и ассистирует. После 11 туров в итальянском первенстве в его активе семь голов и шесть результативных передач, последнюю из которых Криштиану отдал во встрече с "Кальяри" (3:1) на минувших выходных.

В отличие от "Ювентуса" у англичан непростая ситуация в группе "H". Сейчас они идут на втором месте, но "Валенсия" отстает от "МЮ" лишь на два очка. И в последнем туре испанцы примут как раз "красных дьяволов". Так поражение в Турине вкупе с вероятной домашней победой "Валенсии" над "Янг Бойзом" может поставить команду Жозе Моуринью в крайне неудобное положение.

Где будем смотреть

7 ноября, среда Матч ТВ

20.00. ЦСКА - "Рома". Прямая трансляция.