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Рубрика: Спорт

ФХР объявила лауреатов премии "Герои хоккея"

Текст: Илья Соболев
Федерация хоккея России (ФХР) на базе в Новогорске провела первую церемонию награждения премией "Герои хоккея". Ее лауреаты определялись по итогам сезона 2017/2018 в семи номинациях.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Лучшим снайпером был признан форвард ЦСКА Кирилл Капризов. В номинации "лучший бомбардир" победителем стал нападающий питерского СКА Никита Гусев.

Лауреатом в номинации "незаметный герой" лучшим оказался массажист Константин Раев. Отметим, что в этой номинации голосовали представители тренерского штаба сборной России.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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В номинации "лидер страны", победитель которой определялся игроками, тренерским штабом и персоналом национальной команды, награда досталась  вице-президенту ФХР Роману Ротенбергу.

"Лучшим новичком", которого выбирали журналисты, стал форвард "Авангарда" Илья Михеев.

За победителя в номинации "джентльмен года" голосовали члены Зала славы российского хоккея. Премию получил нападающий СКА Александр Барабанов.

Наконец, приз в самой престижной номинации, "самый ценный игрок" завоевал нападающий СКА Павел Дацюк.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спортивные организации Федерация хоккея России
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