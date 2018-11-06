Лучшим снайпером был признан форвард ЦСКА Кирилл Капризов. В номинации "лучший бомбардир" победителем стал нападающий питерского СКА Никита Гусев.
Лауреатом в номинации "незаметный герой" лучшим оказался массажист Константин Раев. Отметим, что в этой номинации голосовали представители тренерского штаба сборной России.
В номинации "лидер страны", победитель которой определялся игроками, тренерским штабом и персоналом национальной команды, награда досталась вице-президенту ФХР Роману Ротенбергу.
"Лучшим новичком", которого выбирали журналисты, стал форвард "Авангарда" Илья Михеев.
За победителя в номинации "джентльмен года" голосовали члены Зала славы российского хоккея. Премию получил нападающий СКА Александр Барабанов.
Наконец, приз в самой престижной номинации, "самый ценный игрок" завоевал нападающий СКА Павел Дацюк.