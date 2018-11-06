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Рубрика: Экономика

Октановое число

Правительство и нефтяники договорились ограничить рост цен на бензин и дизель в январе-марте следующего года
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
До конца этого года цены на бензин и дизель на заправках крупных компаний в России будут заморожены, а в январе следующего года с учетом роста базовой ставки НДС с 18 до 20 процентов топливо может подорожать максимум на 1,7 процента. Больше поднять цены нефтяникам не позволит соглашение с правительством, которое они фактически начали выполнять 1 ноября, а юридически оформят к 7 ноября.
Бояться смены ценников до конца этого года не стоит. Впрочем, и в следующем году переписывать их будут крайне медленно: за исключением января, помесячный рост составит четверть процента. Фото: Photoxpress.ru Бояться смены ценников до конца этого года не стоит. Впрочем, и в следующем году переписывать их будут крайне медленно: за исключением января, помесячный рост составит четверть процента. Фото: Photoxpress.ru
Бояться смены ценников до конца этого года не стоит. Впрочем, и в следующем году переписывать их будут крайне медленно: за исключением января, помесячный рост составит четверть процента. Фото: Photoxpress.ru

Об этом говорится в протоколе совещания, которое провел вице-премьер Дмитрий Козак с минэнерго, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и нефтекомпаниями. Там также уточняется, что с 1 февраля по 31 марта следующего года рост розничных цен тоже будет ограничен, но уже на уровень среднегодовой инфляции. За основу возьмут прогноз минэкономразвития. Дмитрий Козак говорил, что речь идет о росте на 4-4,6 процента по итогам года, то есть за вычетом января ценам позволят увеличиваться равномерно не более чем на четверть процента каждый месяц. Несмотря на то что соглашение между правительством и нефтяниками действует до конца марта, его могут и продлить.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Следить за соблюдением условий соглашения власти будут ежедневно, говорится в протоколе. Если вдруг кто-то из нефтяников их нарушит (поднимет мелкооптовые цены, снизит отгрузку на внутренний рынок и прочее), в течение трех дней минэнерго и ФАС подготовят меры реагирования. Предполагается, что это будет введение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов. ФАС и Федеральной налоговой службе (ФНС) велено учитывать особенности текущего порядка ценообразования и ситуацию на рынке в целом, то есть если нарушать условия никто не будет, то компаниям сохранят право избежать доначисления налога на прибыль и быть привлеченными к ответственности в рамках антимонопольного контроля.

Конкретные обязательства по сдерживанию цен возложили на десять компаний, они же - крупнейшие участники рынка. Это "Газпром", "Газпром нефть", "Татнефть", ЛУКОЙЛ, "Роснефть", ТАИФ-НК, "Сургутнефтегаз", а также "РуссНефть", "Новый поток" и "Нефтегазхолдинг". Не зависимые от этих компаний сети заправок тоже будут проверять на предмет роста цен: ФАС и ФНС должны делать это внепланово, "обратив особое внимание" на тех, кто превысил индикативные цены более чем на 4 процента (для каждого региона определена цена топлива в рублях за тонну, обеспечивающая минимальную маржинальность независимых операторов).

Среди прочего, компании-перекупщики топлива уйдут с торговой площадки биржи СПбМТСБ, но только до 31 марта следующего года, "для исключения спекулятивных сделок". Предложения, как это сделать, представят в правительство ФАС, Банк России и сама биржа. Приобрести там бензин и дизель смогут только заправочные сети и конечные потребители топлива (промышленность, сельское хозяйство). Кроме того, все еще обсуждается, нужно ли вводить гибкий акциз, норматив поставок нефти на заводы и лицензии на экспорт нефтепродуктов.

Следить за исполнением условий соглашения будут ежедневно. Если какая-либо компания их нарушит, в течение трех дней наказание последует для всех

По оценкам "ВТБ Капитала", основанных на данных Thomson Reuters Kortes, сейчас средние оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в Центральной части России уже на 6-8 процентов ниже уровня, согласованного с правительством, тогда как цены на дизельное топливо близки к согласованному уровню.

Аналитики рассматривают новую договоренность между правительством и производителями как отход от рыночного ценообразования, однако Дмитрий Козак подчеркивал, что это не госрегулирование, так как его ввести в российском топливном сегменте фактически невозможно.

Цена на бензин в 2019 году будет расти не выше темпов инфляции

Несмотря на "нерыночность" такой меры, как заморозка цен на сетевых заправках, иного способа остановить болезненный процесс "бензиновой инфляции, превратившейся в социальный вызов", скорее всего, уже не оставалось. К такому выводу пришел коллектив экспертов Института Гайдара, РАНХиГС и минэкономразвития в последнем бюллетене "Мониторинг экономической ситуации в России". Распутать "клубок проблем", состоящий из налогового маневра, интересов и зависимостей АЗС и заводов между собой, а также непредсказуемых цен на нефть, невозможно за счет одного только регулирования рынка.

"Иллюзорными выглядят и попытки найти выход исключительно в либерализации этого сегмента российской экономики с его более чем своеобразными структурой и администрированием, - полагают авторы мониторинга. - Не говоря уже о том, что в случае падения мировых цен на нефть привлекательность экспорта и, соответственно, угроза оголения внутреннего рынка резко снижаются".

1,7 процента составит максимально допустимый рост стоимости литра топлива на АЗС в январе следующего года

Текущие решения как минимум принесут краткосрочную стабильность на розничном рынке, где потребителям не стоит опасаться скачков цен. Однако именно с апреля, когда, возможно, истечет срок действия соглашения, рынок войдет в фазу оживления: начнет расти спрос и стартуют ремонты на заводах.

Экономика Транспорт Бензин Цены на бензин
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