Об этом говорится в протоколе совещания, которое провел вице-премьер Дмитрий Козак с минэнерго, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и нефтекомпаниями. Там также уточняется, что с 1 февраля по 31 марта следующего года рост розничных цен тоже будет ограничен, но уже на уровень среднегодовой инфляции. За основу возьмут прогноз минэкономразвития. Дмитрий Козак говорил, что речь идет о росте на 4-4,6 процента по итогам года, то есть за вычетом января ценам позволят увеличиваться равномерно не более чем на четверть процента каждый месяц. Несмотря на то что соглашение между правительством и нефтяниками действует до конца марта, его могут и продлить.
Следить за соблюдением условий соглашения власти будут ежедневно, говорится в протоколе. Если вдруг кто-то из нефтяников их нарушит (поднимет мелкооптовые цены, снизит отгрузку на внутренний рынок и прочее), в течение трех дней минэнерго и ФАС подготовят меры реагирования. Предполагается, что это будет введение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов. ФАС и Федеральной налоговой службе (ФНС) велено учитывать особенности текущего порядка ценообразования и ситуацию на рынке в целом, то есть если нарушать условия никто не будет, то компаниям сохранят право избежать доначисления налога на прибыль и быть привлеченными к ответственности в рамках антимонопольного контроля.
Конкретные обязательства по сдерживанию цен возложили на десять компаний, они же - крупнейшие участники рынка. Это "Газпром", "Газпром нефть", "Татнефть", ЛУКОЙЛ, "Роснефть", ТАИФ-НК, "Сургутнефтегаз", а также "РуссНефть", "Новый поток" и "Нефтегазхолдинг". Не зависимые от этих компаний сети заправок тоже будут проверять на предмет роста цен: ФАС и ФНС должны делать это внепланово, "обратив особое внимание" на тех, кто превысил индикативные цены более чем на 4 процента (для каждого региона определена цена топлива в рублях за тонну, обеспечивающая минимальную маржинальность независимых операторов).
Среди прочего, компании-перекупщики топлива уйдут с торговой площадки биржи СПбМТСБ, но только до 31 марта следующего года, "для исключения спекулятивных сделок". Предложения, как это сделать, представят в правительство ФАС, Банк России и сама биржа. Приобрести там бензин и дизель смогут только заправочные сети и конечные потребители топлива (промышленность, сельское хозяйство). Кроме того, все еще обсуждается, нужно ли вводить гибкий акциз, норматив поставок нефти на заводы и лицензии на экспорт нефтепродуктов.
По оценкам "ВТБ Капитала", основанных на данных Thomson Reuters Kortes, сейчас средние оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в Центральной части России уже на 6-8 процентов ниже уровня, согласованного с правительством, тогда как цены на дизельное топливо близки к согласованному уровню.
Аналитики рассматривают новую договоренность между правительством и производителями как отход от рыночного ценообразования, однако Дмитрий Козак подчеркивал, что это не госрегулирование, так как его ввести в российском топливном сегменте фактически невозможно.
Несмотря на "нерыночность" такой меры, как заморозка цен на сетевых заправках, иного способа остановить болезненный процесс "бензиновой инфляции, превратившейся в социальный вызов", скорее всего, уже не оставалось. К такому выводу пришел коллектив экспертов Института Гайдара, РАНХиГС и минэкономразвития в последнем бюллетене "Мониторинг экономической ситуации в России". Распутать "клубок проблем", состоящий из налогового маневра, интересов и зависимостей АЗС и заводов между собой, а также непредсказуемых цен на нефть, невозможно за счет одного только регулирования рынка.
"Иллюзорными выглядят и попытки найти выход исключительно в либерализации этого сегмента российской экономики с его более чем своеобразными структурой и администрированием, - полагают авторы мониторинга. - Не говоря уже о том, что в случае падения мировых цен на нефть привлекательность экспорта и, соответственно, угроза оголения внутреннего рынка резко снижаются".
Текущие решения как минимум принесут краткосрочную стабильность на розничном рынке, где потребителям не стоит опасаться скачков цен. Однако именно с апреля, когда, возможно, истечет срок действия соглашения, рынок войдет в фазу оживления: начнет расти спрос и стартуют ремонты на заводах.