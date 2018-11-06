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06.11.2018 13:45
Рубрика: Власть

"Единая Россия" проведет опрос в регионах о повестке съезда

Текст: Айсель Герейханова

"Единая Россия" проведет партийные дискуссии во всех регионах России. Их результаты повлияют на решения съезда, который пройдет с 5 по 7 декабря. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"До 20 ноября мы проведем серию региональных дискуссий во всех субъектах Российской Федерации, на которых будет обсуждаться ряд вопросов, направленных на повышение эффективности работы партии и ее взаимодействия с людьми и общественными институтами", - пояснил он. Турчак подчеркнул, что решения предстоящего съезда будут сформированы не в кабинетах партийного руководства, а на дискуссиях в региональных и местных отделениях.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Единороссам нужно будет решить, как партии стать более современной и эффективной политической организацией, какими должны быть партийные институты и технологические подходы в избирательных кампаниях и в межпартийной конкуренции. Кроме того, будет обсуждаться исполнение в регионе и муниципалитетах предвыборной программы "Единой России". Дискуссии пройдут в три этапа. Сначала будет проведен масштабный опрос каждого члена партии, сторонника и представителя молодежного крыла. Для этого в регионы направлены специальные анкеты. После этого очные дискуссии пройдут в административных центрах субъектов. В них примут участие авторы самых ярких и интересных предложений. На последнем этапе поступившие от участников предложения будут оформлены в документальном виде и направлены в ЦИК партии для обобщения.

"В итоге собранный от регионов перечень предложений и лучшие практики будут рассмотрены в первый день работы XVIII съезда", - сообщил Турчак.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"
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