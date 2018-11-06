"Единая Россия" проведет опрос в регионах о повестке съезда

"Единая Россия" проведет партийные дискуссии во всех регионах России. Их результаты повлияют на решения съезда, который пройдет с 5 по 7 декабря. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

"До 20 ноября мы проведем серию региональных дискуссий во всех субъектах Российской Федерации, на которых будет обсуждаться ряд вопросов, направленных на повышение эффективности работы партии и ее взаимодействия с людьми и общественными институтами", - пояснил он. Турчак подчеркнул, что решения предстоящего съезда будут сформированы не в кабинетах партийного руководства, а на дискуссиях в региональных и местных отделениях.

Единороссам нужно будет решить, как партии стать более современной и эффективной политической организацией, какими должны быть партийные институты и технологические подходы в избирательных кампаниях и в межпартийной конкуренции. Кроме того, будет обсуждаться исполнение в регионе и муниципалитетах предвыборной программы "Единой России". Дискуссии пройдут в три этапа. Сначала будет проведен масштабный опрос каждого члена партии, сторонника и представителя молодежного крыла. Для этого в регионы направлены специальные анкеты. После этого очные дискуссии пройдут в административных центрах субъектов. В них примут участие авторы самых ярких и интересных предложений. На последнем этапе поступившие от участников предложения будут оформлены в документальном виде и направлены в ЦИК партии для обобщения.

"В итоге собранный от регионов перечень предложений и лучшие практики будут рассмотрены в первый день работы XVIII съезда", - сообщил Турчак.