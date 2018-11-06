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Рубрика: В мире

ЕСПЧ потребовал от Украины выплатить компенсации цыганам

Текст: Екатерина Забродина

Европейский суд по правам человека обязал Киев выплатить компенсацию двенадцати цыганам, пострадавшим при погроме в Одесской области в 2002 году. Каждый истец, обратившийся в Страсбург, получит от украинского государства, признанного ответственным за происшествие, по 11 тысяч евро. Еще пятеро цыган получат по 9 тысяч.

Фото: РИА Новости
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О решении ЕСПЧ сообщает портал 112.ua. Правительство Украины обязано исполнить его в течение трех месяцев. Речь идет о погроме цыганского поселения, который произошел в селе Петровка. Судья в Страсбурге постановил, что власти не предприняли ничего для защиты жителей, которых избивали в их собственных домах. Межэтнический конфликт, напомним, вспыхнул после убийства 17-летнего юноши, в котором заподозрили выходцев из цыганской общины. В отношении подозреваемых и их соседей "коренные" обитатели Петровки попытались устроить самосуд, а затем потребовали изгнания цыган, которым пришлось уехать. Уголовное дело по факту погрома было закрыто спустя несколько лет.

В мире экс-СССР Украина
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