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06.11.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Эта неделя станет решающей для курса рубля

Текст: Георгий Панин
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, специально для "Российской газеты":

- Продолжительный период спокойствия и стабильности для курса российской валюты был нарушен выходом сверхположительной ежемесячной статистики из США. Там в прошлом месяце создано 250 тысяч рабочих мест, уровень безработицы упал до минимальных значений с середины прошлого века - до 3,7 процента, а темпы роста зарплат стали рекордными с 2009 года.

Фото: depositphotos.com
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Столь хорошие экономические данные существенно увеличили вероятность очередного повышения процентных ставок ФРС, что, с одной стороны, должно напрямую повлиять на укрепления доллара, а с другой - привести к росту доходности американских долговых бумаг и способствовать бегству инвесторов из инструментов развивающихся стран. Именно из-за возросших опасений касательно возможного ускорения оттока капитала из России курс рубля впервые с середины октября упал ниже отметки в 66 рублей за доллар. Стоит также помнить и об угрозе ввода новых санкций: к их обсуждению американские политики должны вернуться после промежуточных выборов в США 6 ноября. 

В Вашингтоне будут выбирать ограничительные меры из шести законопроектов, некоторые из которых содержат предложения по запрету как на покупку российского госдолга, так и на использование государственными банками долларовых расчетов.

Фото: depositphotos.com
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И если Россия достаточно спокойно переживет отсутствие иностранного капитала за счет низкой зависимости от него, то фактическое отключение крупнейших финансовых структур от международных расчетов может привести к более печальным последствиям. Как минимум данная мера невероятно затруднит продажу сырья на глобальном рынке, что не пройдет незаметно для бюджета страны, все еще серьезно зависящего от этой статьи доходов. И хоть вероятность введения запрета на долларовые расчеты в ближайшем раунде санкций достаточно низка, в дальнейшем американцы могут пойти и на этот шаг, если новые ограничения не нанесут серьезного вреда экономике России.

Дополнительное давление на курс оказывает ситуация на нефтяном рынке, где производители массово наращивают добычу в преддверии санкций против Ирана, чтобы избежать дефицита сырья на рынке. Увеличение активности нефтяников является достаточно сильным разочарованием для инвесторов, рассчитывавших на удорожание топлива до 100 долларов за баррель.

Фото: AP Photo/Ronald Zak
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Тем не менее сейчас нефть уже выглядит перепроданной на текущих отметках и вполне может возобновить рост при появлении подходящего предлога.

Таким образом, эта неделя может оказаться решающей для российской валюты, которая может либо ускорить падение на новостях о свежих санкциях и турбулентности на сырьевом рынке, либо приступить к восстановлению, если страхи касательно новых ограничений и возникновения дефицита топлива окажутся преувеличенными. Однако на данный момент курс имеет гораздо больше шансов на дальнейшее снижение в краткосрочном периоде до 67 рублей за доллар и 76 рублей за евро.

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