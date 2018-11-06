Эта неделя станет решающей для курса рубля

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, специально для "Российской газеты":

- Продолжительный период спокойствия и стабильности для курса российской валюты был нарушен выходом сверхположительной ежемесячной статистики из США. Там в прошлом месяце создано 250 тысяч рабочих мест, уровень безработицы упал до минимальных значений с середины прошлого века - до 3,7 процента, а темпы роста зарплат стали рекордными с 2009 года.

Столь хорошие экономические данные существенно увеличили вероятность очередного повышения процентных ставок ФРС, что, с одной стороны, должно напрямую повлиять на укрепления доллара, а с другой - привести к росту доходности американских долговых бумаг и способствовать бегству инвесторов из инструментов развивающихся стран. Именно из-за возросших опасений касательно возможного ускорения оттока капитала из России курс рубля впервые с середины октября упал ниже отметки в 66 рублей за доллар. Стоит также помнить и об угрозе ввода новых санкций: к их обсуждению американские политики должны вернуться после промежуточных выборов в США 6 ноября.

В Вашингтоне будут выбирать ограничительные меры из шести законопроектов, некоторые из которых содержат предложения по запрету как на покупку российского госдолга, так и на использование государственными банками долларовых расчетов.

И если Россия достаточно спокойно переживет отсутствие иностранного капитала за счет низкой зависимости от него, то фактическое отключение крупнейших финансовых структур от международных расчетов может привести к более печальным последствиям. Как минимум данная мера невероятно затруднит продажу сырья на глобальном рынке, что не пройдет незаметно для бюджета страны, все еще серьезно зависящего от этой статьи доходов. И хоть вероятность введения запрета на долларовые расчеты в ближайшем раунде санкций достаточно низка, в дальнейшем американцы могут пойти и на этот шаг, если новые ограничения не нанесут серьезного вреда экономике России.

Дополнительное давление на курс оказывает ситуация на нефтяном рынке, где производители массово наращивают добычу в преддверии санкций против Ирана, чтобы избежать дефицита сырья на рынке. Увеличение активности нефтяников является достаточно сильным разочарованием для инвесторов, рассчитывавших на удорожание топлива до 100 долларов за баррель.

Тем не менее сейчас нефть уже выглядит перепроданной на текущих отметках и вполне может возобновить рост при появлении подходящего предлога.

Таким образом, эта неделя может оказаться решающей для российской валюты, которая может либо ускорить падение на новостях о свежих санкциях и турбулентности на сырьевом рынке, либо приступить к восстановлению, если страхи касательно новых ограничений и возникновения дефицита топлива окажутся преувеличенными. Однако на данный момент курс имеет гораздо больше шансов на дальнейшее снижение в краткосрочном периоде до 67 рублей за доллар и 76 рублей за евро.