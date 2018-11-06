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Рубрика: В мире

Facebook заблокировал предвыборный ролик Трампа о "караване мигрантов"

Текст: Екатерина Забродина
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Компания Facebook отказала в поддержке президенту США Дональду Трампу, приняв решение о запрете к распространению рекламного ролика в пользу его переизбрания в 2020 году. В 30-секундном видеосюжете, агитирующем голосовать за республиканцев, показан продвигающийся к американо-мексиканской границе "караван мигрантов", которых авторы ролика заочно приравнивают к криминальным элементам. Команда Марка Цукерберга сочла видео расистским и унижающим человеческое достоинство, а потому противоречащим политике компании. Теперь ролик нельзя будет разместить в Facebook ни за какие деньги.

Фото: Depositphotos.com
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В ролике действующий президент пугает американских граждан предстоящим вторжением 7 тысячной толпы иностранцев. "Останови караван. Голосуй за республиканцев. Я Дональд Трамп, и я отвечаю за свои слова", - говорится в послании. В нем упоминается мексиканец-нелегал Луис Бракамонтес, который в 2014 году застрелил двух полицейских в штате Калифорния. "Такие опасные преступники плюют на наши законы", - увещевает закадровый голос.

Между тем в рамках предвыборной кампании Трампа было уже потрачено 7300 евро на продвижение этого видеосюжета в Facebook. Его показали пользователям Аризоны, Флориды и Пенсильвании. В общей сложности он собрал 11 миллионов "лайков" (как позитивных, так и негативных). Показывать сюжет о "караване мигрантов" также отказались NBC и Fox News.

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