Новости

ФСИН проверило фото "цапка", поедающего деликатесы в колонии 20:41
В подмосковном Пушкино загорелся крупный склад 20:40
В Чувашии женщина выпала из движущегося поезда 20:27
После взрыва газа в смоленском доме обрушились балконы 20:27
Олег Дерипаска не поедет на Всемирный экономический форум 20:15
В Тернопольской области запретили говорить и петь по-русски 20:05
Лукашенко открыл реконструированный мост через Припять 20:00
В Москве прооперирован Алексей Венедиктов 19:40
Нефть марки Brent обвалилась на вечерних торгах 19:35
При взрыве в смоленском доме пострадали четыре человека 19:17
Ольга Васильева прокомментировала ситуацию с досмотрами на ЕГЭ 19:05
Бабич: Россия и Беларусь могут отразить любую агрессию 19:00
Жители Москвы попросили поднять цену на платную парковку 18:50
На 50-м году жизни от сердечного приступа умер джазмен Рой Харгроув 18:50
Министр просвещения объяснила закрытие подмосковной школы "Горки" 18:49
Цены на бензин пошли вверх после их заморозки правительством 18:48
26-летний рэпер Мак Миллер умер от передозировки 18:40
Министр просвещения предложила готовить веб-психологов для детей 18:27
Умер легендарный итальянский актер Карло Джуффре 18:25
Оператор "Северного потока - 2" построил 200 км газопровода 18:24
В смоленском доме взорвался газ 18:23
Владимир Путин обсудил на Совбезе санкции США против Ирана 18:20
Рособрнадзор запретил прием в один вуз и семь филиалов 18:20
Режиссера мелодрамы "Жизнь Адель" обвинили в домогательствах 18:10
Каскадер из "Неудержимых" Сталлоне умер в ночном клубе Алма-Аты 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
06.11.2018 19:27
Рубрика: Культура

История из серебра

Французский антиквар подарил России большую драгоценность
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
Уникальный подарок преподнес России французский антиквар Филипп Бёван - навершие тамбурмажорского жезла с тиснением в виде двуглавого орла начала XIX века. Изготовлено оно из серебра с позолотой. Несмотря на то, что когда-то такие изделия, скорее всего, выпускались массово, в музеях мира и частных коллекциях их сохранились единицы.
Антиквар не сразу понял, что навершие имеет отношение к истории РФ, на российские корни указал символ двуглавого орла. Фото: Предоставлено Гохран Антиквар не сразу понял, что навершие имеет отношение к истории РФ, на российские корни указал символ двуглавого орла. Фото: Предоставлено Гохран
Антиквар не сразу понял, что навершие имеет отношение к истории РФ, на российские корни указал символ двуглавого орла. Фото: Предоставлено Гохран

Господин Бёван принес экспонат в посольство России в Париже. А посол России во Франции и Монако Алексей Мешков и МИД России оказали содействие в передаче его в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных амней России (Гохран) и помогли организовать встречу руководства Гохрана и дарителя.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве 4 ноября открылась выставка "музейного единства"

Подарок сопровождало письмо, в котором антиквар написал, что решил сделать его в знак солидарности с российским народом и семьями солдат, погибших при исполнении служебного долга в Сирии. Историческую ценность изделия нельзя измерить деньгами, рассказал "РГ" руководитель Гохрана Андрей Юрин. "Мы попытаемся узнать о вещи как можно больше, возможно, встретимся с пожилой француженкой, у которой месье Бёван приобрел навершие. Может быть, в ее семье были солдаты времен наполеоновских войн, которые и принесли в дом реликвию. Не исключено, что у нее могли остаться и другие вещи, ценные для России с исторической точки зрения", - сказал он.

Андрей Юрин подчеркнул: эта вещь - очень редкая, драгоценная, за ней - величайшая история. Гохран старается выяснять все подробности, связанные с поступившими в него вещами, потому что за каждой - люди и события, связанные с каким-то периодом жизни страны. "Уверен, что коллекция Гохрана должна развиваться именно в историческом направлении", - добавил Юрин. А историю навершия будут изучать не только специалисты госфонда драгметаллов и драгкамней, но и работники музеев.

Филипп Бёван рассказал "Российской газете", что антикварным делом занимается более пяти лет. И за эти годы ему в руки попадалось 20-30 изделий из России. Когда он приобрел навершие, не сразу понял, что оно имеет отношение к российской истории. Проверил, действительно ли оно изготовлено из драгоценного металла. А уже потом начал изучать историю его происхождения. Символ двуглавого орла указал на российские корни.

Дары в Гохран поступают нередко, но в основном от российских компаний или ювелиров, иностранцы не делали нам подарков как минимум лет 15

Тогда он выправил дефекты, вмятины и решил передать его "законному хозяину" - на историческую родину в знак солидарности с Россией и на добрую память о российских солдатах. "Россия - прекрасная страна с интересной историей. А ее вклад в мировую политику, тем более в последние годы, невозможно переоценить. Если мне еще будут попадаться российские изделия, представляющие ценность, я не исключаю, что тоже буду передавать их в дар вашей стране", - сказал Филипп Бёван.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Ранее не выставлявшиеся картины Малевича покажут в Русском музее

Кстати, он поделился с руководством Гохрана профессиональным секретом - с помощью каких ресурсов он ищет и приобретает антиквариат. Возможно, эта информация позволит специалистам ведомства также отслеживать выставление на продажу во Франции вещей, представляющих для России ценность и интерес.

По словам Андрея Юрина, дары в Гохран поступают нередко, но в основном от российских компаний или ювелиров. Иностранцы не делали нам подарков до этого момента как минимум лет 15. Так что этот случай сам по себе уникальный.

А что касается прочих даров, то немало драгоценностей фонд получил в прошлом году к 50-летию Алмазного фонда. Например, компания "Транснефть" подарила крюшонницу, сделанную советским мастером-камнерезом мирового уровня Василием Коноваленко. За свою жизнь он сделал около 50 камнерезных фигур, каждая из которых оценивается сейчас в несколько миллионов долларов, рассказывает Андрей Юрин. "Алроса" тогда же подарила набор уникальных камней. Современный российский ювелир Алексей Донцов и огранщик камней Дмитрий Саморуков преподнесли Алмазному фонду и Гохрану свои работы.

Культура Арт Музеи и памятники
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Действия НАТО на границах РФ не останутся без ответа
Владимир Путин обсудил на Совбезе санкции США против Ирана
В "Роскосмосе" сообщили о сбое в одном из компьютеров на МКС
Во Франции задержали подозреваемых в подготовке покушения на Макрона
Правительство уточнило правила идентификации в мессенджерах