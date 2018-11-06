Уникальный подарок преподнес России французский антиквар Филипп Бёван - навершие тамбурмажорского жезла с тиснением в виде двуглавого орла начала XIX века. Изготовлено оно из серебра с позолотой. Несмотря на то, что когда-то такие изделия, скорее всего, выпускались массово, в музеях мира и частных коллекциях их сохранились единицы.

Господин Бёван принес экспонат в посольство России в Париже. А посол России во Франции и Монако Алексей Мешков и МИД России оказали содействие в передаче его в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных амней России (Гохран) и помогли организовать встречу руководства Гохрана и дарителя.

Подарок сопровождало письмо, в котором антиквар написал, что решил сделать его в знак солидарности с российским народом и семьями солдат, погибших при исполнении служебного долга в Сирии. Историческую ценность изделия нельзя измерить деньгами, рассказал "РГ" руководитель Гохрана Андрей Юрин. "Мы попытаемся узнать о вещи как можно больше, возможно, встретимся с пожилой француженкой, у которой месье Бёван приобрел навершие. Может быть, в ее семье были солдаты времен наполеоновских войн, которые и принесли в дом реликвию. Не исключено, что у нее могли остаться и другие вещи, ценные для России с исторической точки зрения", - сказал он.

Андрей Юрин подчеркнул: эта вещь - очень редкая, драгоценная, за ней - величайшая история. Гохран старается выяснять все подробности, связанные с поступившими в него вещами, потому что за каждой - люди и события, связанные с каким-то периодом жизни страны. "Уверен, что коллекция Гохрана должна развиваться именно в историческом направлении", - добавил Юрин. А историю навершия будут изучать не только специалисты госфонда драгметаллов и драгкамней, но и работники музеев.

Филипп Бёван рассказал "Российской газете", что антикварным делом занимается более пяти лет. И за эти годы ему в руки попадалось 20-30 изделий из России. Когда он приобрел навершие, не сразу понял, что оно имеет отношение к российской истории. Проверил, действительно ли оно изготовлено из драгоценного металла. А уже потом начал изучать историю его происхождения. Символ двуглавого орла указал на российские корни.

Дары в Гохран поступают нередко, но в основном от российских компаний или ювелиров, иностранцы не делали нам подарков как минимум лет 15

Тогда он выправил дефекты, вмятины и решил передать его "законному хозяину" - на историческую родину в знак солидарности с Россией и на добрую память о российских солдатах. "Россия - прекрасная страна с интересной историей. А ее вклад в мировую политику, тем более в последние годы, невозможно переоценить. Если мне еще будут попадаться российские изделия, представляющие ценность, я не исключаю, что тоже буду передавать их в дар вашей стране", - сказал Филипп Бёван.

Кстати, он поделился с руководством Гохрана профессиональным секретом - с помощью каких ресурсов он ищет и приобретает антиквариат. Возможно, эта информация позволит специалистам ведомства также отслеживать выставление на продажу во Франции вещей, представляющих для России ценность и интерес.

По словам Андрея Юрина, дары в Гохран поступают нередко, но в основном от российских компаний или ювелиров. Иностранцы не делали нам подарков до этого момента как минимум лет 15. Так что этот случай сам по себе уникальный.

А что касается прочих даров, то немало драгоценностей фонд получил в прошлом году к 50-летию Алмазного фонда. Например, компания "Транснефть" подарила крюшонницу, сделанную советским мастером-камнерезом мирового уровня Василием Коноваленко. За свою жизнь он сделал около 50 камнерезных фигур, каждая из которых оценивается сейчас в несколько миллионов долларов, рассказывает Андрей Юрин. "Алроса" тогда же подарила набор уникальных камней. Современный российский ювелир Алексей Донцов и огранщик камней Дмитрий Саморуков преподнесли Алмазному фонду и Гохрану свои работы.