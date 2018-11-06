Госдума упростила получение льгот на услуги ЖКХ

Для получения субсидий и компенсаций по оплате ЖКХ гражданам не нужно будет преодолевать бюрократическую волокиту. Госдума единогласно приняла закон , освобождающий россиян от необходимости доказывать отсутствие долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Отметим, что именно из-за необходимости бегать по инстанциям за необходимыми бумагами у граждан, которые имеют право на господдержку, были сложности с ее получением. Теперь проверять наличие задолженности будет уполномоченный орган, россиянам же больше не нужно будет предоставлять какие-либо документы, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя нововведение.

Прежде всего, по его словам, изменения касаются малообеспеченных граждан и одиноких пенсионеров. Дело в том, что рассчитывать на субсидию могут россияне, имеющие невысокий уровень доходов: многодетные семьи, матери-одиночки, пенсионеры, инвалиды.

"Есть случаи, когда граждане лишаются права на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ из-за ошибок управляющих компаний, предоставивших недостоверные данные об имеющихся у них долгах, - отметил Володин. - Люди вынуждены ездить по различным учреждениям и доказывать отсутствие задолженности".

Председатель Госдумы также подчеркнул, что данная инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и освобождает людей от излишней бюрократической волокиты.

Отметим, что законопроект на эту тему стал межфракционным решением и получил общую поддержку в ГД. Ранее Госдума поддержала аналогичные изменения в случае с получением субсидии на оплату капитального ремонта.

У нового документа непростая судьба, отметил замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев Исаев. По его словам, правительство изначально было негативно настроено к данному законопроекту, однако после серии переговоров с парламентом принципиальное решение на эту тему принял глава кабмина Дмитрий Медведев.

Вступление закона в силу планируется с 1 января 2021 года. Такая задержка связана с тем, что для проверки наличия долгов у россиян используется Государственная информационная система ЖКХ, и на донастройку этой системы понадобится время.

Представители других фракций поддержали решение и предложили его развить. В частности, в КПРФ считают, что необходимо переходить на полную информатизацию в предоставлении услуг гражданам. От получателя господдержки должно требоваться только заявление.