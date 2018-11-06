Новости

ЕСПЧ потребовал от Украины выплатить компенсации цыганам 16:01
Новая "Ласточка" свяжет Санкт-Петербург и карельское Приладожье 16:01
В Подмосковье выписан первый штраф за борщевик 15:58
Полиция получит доступ к геоданным потерявшихся людей 15:57
Опубликовано фото Михаила Боярского без шляпы 15:55
В Башкирии начали выпускать новую модель белорусского трактора 15:45
Представлен спецавтомобиль для Крайнего Севера 15:43
Рик Граймс вернется в "Ходячие мертвецы" 15:42
Пресс-служба ЦСКА пошутила над "Ромой" перед матчем Лиги чемпионов 15:40
В Крыму назвали наглядным уроком перехват самолета-разведчика США 15:28
Петербурженка вышла замуж за умершего мужчину ради квартиры 15:20
В Турции найдена древняя юмористическая мозаика 15:18
Назван самый сексуальный мужчина планеты 15:17
Skoda установила рекорд продаж в России 15:06
Ученые назвали лучшее время для того, чтобы бросить курить 15:00
Генпрокурор Украины Луценко объявил об отставке 14:57
СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в ЕАО 14:49
На Кубани раненную цирковой львицей девочку вывели из комы 14:47
В США рассказали о новом уровне отношений с Беларусью 14:40
Видео: Останкинская башня дебютировала в акции "Ночь искусств" 14:36
Госдума: Ким Чен Ын может приехать в Россию до конца года 14:35
Ивановского врача будут судить за смерть ребенка после укуса собаки 14:28
Для жителей Арктики разработали улучшающие память конфеты 14:26
В Уфе назначен врио главы отдела МВД вместо арестованного коллеги 14:26
В Кремле пообещали следить за выборами в США 14:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
06.11.2018 14:57
Рубрика: В мире

Генпрокурор Украины Луценко объявил об отставке

Текст: Марина Алешина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, занимающий эту должность с мая 2016 года, объявил во вторник о намерении уйти в отставку. По его словам, прошение будет подано сегодня на имя президента Петра Порошенко, а утверждать решение предстоит в Верховной раде.

Украинский экс-министр назвал позором происходящее в парламенте страны

Луценко, выступающего в стенах парламента, цитируют местные СМИ, в том числе портал "Обозреватель". Доклад генпрокурора посвящен резонансному делу о гибели активистки евромайдана, советницы мэра Херсона 33-летней Екатерина Гандзюк, которую 31 июля злоумышленники облили серной кислотой возле ее дома. Недавно, 4 ноября, девушка скончалась от последствий атаки. Все это время украинского генпрокурора обвиняли в том, что он недостаточно активно вел расследование по установлению заказчиков преступления. Их имена до сих пор не известны публике. При этом предполагаемые исполнители нападения уже задержаны.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму назвали наглядным уроком перехват самолета-разведчика США
Генпрокурор Украины Луценко объявил об отставке
Комитет СФ рекомендовал принять отставку двух замов генпрокурора
"Роскосмос" установит камеры наблюдения на российском сегменте МКС
Российский банк попал под санкции США против Ирана