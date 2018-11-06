Генпрокурор Украины Луценко объявил об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, занимающий эту должность с мая 2016 года, объявил во вторник о намерении уйти в отставку. По его словам, прошение будет подано сегодня на имя президента Петра Порошенко, а утверждать решение предстоит в Верховной раде.

Луценко, выступающего в стенах парламента, цитируют местные СМИ, в том числе портал "Обозреватель". Доклад генпрокурора посвящен резонансному делу о гибели активистки евромайдана, советницы мэра Херсона 33-летней Екатерина Гандзюк, которую 31 июля злоумышленники облили серной кислотой возле ее дома. Недавно, 4 ноября, девушка скончалась от последствий атаки. Все это время украинского генпрокурора обвиняли в том, что он недостаточно активно вел расследование по установлению заказчиков преступления. Их имена до сих пор не известны публике. При этом предполагаемые исполнители нападения уже задержаны.