Госдеп сообщил о дате проведения переговоров с КНР в формате "2+2"

Второй раунд диалога США и Китая в формате "2+2" пройдет в Вашингтоне девятого ноября. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении госдепартамента.

Уточняется, что переговоры будут посвящены вопросам дипломатии и безопасности, пишет РИА Новости. Уже известно, что с американской стороны примут участие госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис.

КНР будут представлять глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр национальной обороны генерал Вэй Фэнхэ.