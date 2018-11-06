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Рубрика: В мире

Госдеп сообщил о дате проведения переговоров с КНР в формате "2+2"

Второй раунд диалога США и Китая в формате "2+2" пройдет в Вашингтоне девятого ноября. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении госдепартамента.

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Уточняется, что переговоры будут посвящены вопросам дипломатии и безопасности, пишет РИА Новости. Уже известно, что с американской стороны примут участие госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис.

КНР будут представлять глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр национальной обороны генерал Вэй Фэнхэ.

В мире США В мире Восточная Азия Китай
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