Госдума: Ким Чен Ын может приехать в Россию до конца года

В международном комитете Госдумы подтвердили проработку визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. О точных датах пока говорить рано, но до конца года визит может состояться.

Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Работа такая ведется. Будем надеяться, что до конца года визит состоится", - сказал он.

Слуцкий подчеркнул, что "Россия придает большое значение процессу мирного урегулирования на Корейском полуострове". И парламентарии готовы активно участвовать в диалоге на эту тему. Ранее о предполагаемом визите сообщали корейские СМИ со ссылкой на посла Республики Корея в РФ. Указывалось, что это может произойти в ноябре.

31 октября в Кремле заявили, что даты визита в Россию Ким Чен Ына по-прежнему не определены, проработка визита продолжается. Напомним, что президент РФ Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить РФ в любое удобное для него время.