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06.11.2018 12:38
Рубрика: Власть

Госдума отказалась ликвидировать мотивировочную часть судебных решений

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении проект закона о реформе процессуального законодательства. Ранее частью реформы предлагалось сделать отказ от составления мотивировочной части судебного решения по большинству дел. Но депутаты не стали ликвидировать эту норму.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты в ходе рассмотрения документа приняли поправку, которая оставляет в законодательстве требование об обязательном наличии в судебном решении мотивировочной части.

Как пояснил глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, изменение, о котором идет речь, было весьма спорным.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Дело в том, что отказ от составления мотивировочной части мог бы привести к ограничению права на доступ к правосудию, к усилению закрытости судебной власти, отметил он.

Благодаря новой поправке, структура судебных решений останется без изменений, то есть в полном объеме, включая мотивировочную часть.

- Упрощение и ускорение процесса должно соответствовать целям гражданского судопроизводства, - уверен глава комитета, - и не нарушать фундаментальные правила и принципы отправления правосудия.

Кроме того, с учетом поправок из проекта исключены положения о запрете изменения договорной подсудности. Таким образом, стороны и в дальнейшем смогут изменять ее по своему усмотрению.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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В прежнем варианте законопроекта предлагалось также ввести институт "поверенного", который бы имел полномочия давать объяснения суду в присутствии представителя, получать судебные извещения, вызовы и копии судебных актов. Поправками ко второму чтению и это положение из законопроекта было исключено.

В целом же изменения в Гражданский процессуальный, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства РФ, должны привести к упрощению судебных процедур.

По словам Крашенинникова, законопроект направлен на улучшение качества правосудия и оптимизацию судебной нагрузки при сохранении основополагающих принципов гражданского процесса. Проектом предлагается внести ряд изменений в сходные нормы процессуального законодательства, регулирующие порядок рассмотрения гражданских и административных дел в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. Кроме того, изменяются отдельные положения кодексов об особенностях рассмотрения некоторых категорий дел, и вносятся корреспондирующие изменения в федеральные законы.

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