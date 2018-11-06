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06.11.2018 16:43
Рубрика: Власть

Госдума вводит налоговые льготы в связи с Евро-2020

Текст: Татьяна Замахина

Организации и граждане, участвующие в подготовке и проведении в России чемпионата Европы по футболу, получат налоговые льготы. Законопроект об этом планируется рассмотреть 13 ноября. Поправки одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее льготный режим применялся при подготовке и проведении в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Вплоть до 31 декабря 2020 года налоговики дадут льготы по НДС, налогам на доходы физических лиц, прибыль и имущество организаций, госпошлинам, транспортному налогу, страховым взносам. Причем льготы по уплате НДФЛ и страховых взносов касаются исключительно иностранных граждан, задействованных в организации турнира.

Российский футбольный союз и "UEFA Евро 2020" освобождаются от налогообложения только в отношении связанных с чемпионатом операций.

Наиболее широкий набор льгот, как указано в пояснительной записке, получает UEFA.

Комитет предложил ко второму чтению распространить налоговые льготы, предоставляемые иностранным гражданам, и на россиян, задействованных в подготовке и проведении первенства.

Законопроект имеет большую социально-экономическую значимость, указано в пояснительной записке. Реализация его положений положительно скажется на развитии спорта и туризма в России.

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