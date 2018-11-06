Готовы ли школы к обязательному ЕГЭ по истории

ЕГЭ по истории может стать обязательным. Правда ли, что современные школьники путают Великую Отечественную войну и Отечественную войну 1812 года? Стоит ли делить экзамен на "базу" и "профиль", как с математикой? Справятся ли учителя и ученики с увеличенной нагрузкой?

Острая дискуссия на эту тему разгорелась с новой силой после заявления министра Ольги Васильевой. "Это будет экзамен по классической истории, безусловно, по истории Отечества. В 2020 году планируется провести "пилот", а после 2022 года экзамен может стать обязательным. В каждой стране ученики сдают в той или иной форме родной язык, родную литературу и родную историю. Не вижу здесь особых сложностей", - сказала она.

У инициативы хватает и сторонников, и противников: аргументы "за" и "против" более чем серьезные. С одной стороны, в России принят единый историко-культурный стандарт, по которому написаны школьные учебники. С другой стороны, история не прекращает быть ареной для идеологических и даже политических споров.

Очень многое в итоге зависит от учителя и его взгляда на конкретное событие, от формата подачи материала.

- Это очень деликатный вопрос. Учителя - живые люди и тоже подвержены страстям. Кто-то стоит на позиции, что у России - особый путь и духовные скрепы. Кто-то - что Россия - европейская страна, и ориентируется на Запад, - говорит заслуженный учитель РФ, директор Центра образования № 109 Евгений Ямбург. - Есть и другая сторона. К сожалению, сейчас растет поколение, которое действительно плохо знает свою историю. Спрашиваешь, когда умер Ленин. Ответ: "Где-то в 30-х годах". В этом плане историко-культурный стандарт - достаточно корректный и необходимый. В нем отражены не только те моменты, которыми мы можем гордиться, но и темные страницы нашей истории. Направление для работы, безусловно, правильное.

Сейчас ЕГЭ по истории школьники сдают по выбору: это примерно 23 процента выпускников, которые связывают свою жизнь с гуманитарными науками и усиленно готовятся к поступлению в вуз.

В экзамене есть задания разной сложности, но общий уровень все-таки достаточно высок.

К примеру, с заданием, посвященным Великой Отечественной войне, не справляются примерно 40 процентов выпускников. Почему так много? Как уверяют эксперты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), основные ошибки связаны с тем, что дети плохо знают героев войны и даты основных событий. Например, началом Курской битвы многие почему-то считают не июль, а сентябрь 1943 года.

А вот еще "популярные" ошибки. Около 10% выпускников называют крестителем Руси Владимира Мономаха. Около 20% убеждены: "Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме" написал Андрей Рублев, а не Иван Аргунов. Некоторые пишут, что Корнилов и Блюхер участвовали в Полтавской битве, а Жукова путают с Рокоссовским.

А еще, скажем, в ответе ученика на уроке неожиданно может появиться Кутузов, штурмующий Берлин, или маршал Жуков, противостоящий Наполеону.

Выпускники путают исторических деятелей, названия битв и мирных договоров, не ориентируются в истории культуры. Очень много ошибок допускают при работе с исторической картой: самый простой пример - пишут Волгоград вместо Сталинград.

- С одной стороны, "хлеб" истории - знание фактов, безусловно, нужно проверять. С другой стороны, контрольно-измерительные материалы нужно совершенствовать: к массовому обязательному экзамену мы пока не очень готовы. Чтобы к 2022 году итоговые проверочные задания не вызывали у профессионалов недоумение, нужно работать с экспертным сообществом, с учителями. Время есть, - говорит Евгений Ямбург.

Напомним, сейчас в России только два обязательных единых госэкзамена - русский язык и математика. Чтобы получить аттестат, школьнику необходимо набрать минимальные баллы по этим предметам. Для русского - это 24. А "базовый" ЕГЭ по математике оценивается по пятибалльной шкале, то есть для успешной сдачи математики хватит и "тройки".

Сегодняшний "минимум" по истории - 32 балла, но каким он будет после 2022 года - неизвестно. Скажем, сейчас среди, казалось бы, самых подготовленных учеников около 9 процентов не дотягивают даже до "тройки" по истории.

В ответе на уроке по истории неожиданно может появиться Кутузов, штурмующий Берлин, или маршал Жуков, противостоящий Наполеону

По словам министра Ольги Васильевой, не так давно и экономисты, и юристы первым экзаменом в вузе всегда сдавали историю: после этого сразу отсеивалось очень много абитуриентов. Потом в силу разных причин историю заменили обществознанием. И не все ректоры с этим согласны.

"Очень многие ректоры хотят вернуться к истории именно как к базовой, что, в общем-то, должно быть", - замечает министр.

При этом в пресс-службе ведомства подчеркивают: любые изменения в итоговой аттестации всегда сопровождаются детальным обсуждением с экспертами и периодом апробации. Министерство не планирует отступать от этих практик.

Мнения

Александр Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории РАН:

- Это хорошее дело, идею я полностью поддерживаю. С одной стороны, школа готова к обязательному ЕГЭ по истории. В том смысле, что необходимость введения этого экзамена действительно назрела. С другой стороны, чтобы эту идею реализовать, понадобится минимум полтора года на подготовку. История - особый предмет в школе, формального знания фактов здесь недостаточно. Поэтому важно, чтобы экзамен показал умение молодых людей анализировать события, сопоставлять их. В этом смысле контент, содержательная часть обязательного экзамена должна быть тщательно продумана и подготовлена. Существует список из так называемых "самых трудных вопросов истории", охватывающий период от Древнерусского государства до современной России. Мы сейчас по каждому из этих вопросов делаем брошюры для учителей.

Илья Демаков, учитель истории гимназии № 116 из Санкт-Петербурга, "Учитель года России-2017":

- ЕГЭ - привычная форма активности и для ученика, и для учителя. В этом смысле сверхъестественной специфической нагрузки на систему образования новый обязательный экзамен не создаст. У меня как у предметника на этот счет другие опасения. Учителя истории почти всегда совмещают преподавание этого предмета с обществознанием. Так же, например, как учителя русского обычно ведут еще и литературу. Но разница положений здесь в том, что обществознание и так является самым выбираемым предметом на ЕГЭ - его пишут до 80% выпускников. Ту же литературу сдают единицы. На учителе математики никакой другой нагрузки обычно нет. Введение обязательного исторического ЕГЭ создаст уникальный объем нагрузки на учителя истории - ни один педагог не готовит к двум обязательным (или близким к тому) предметам.

Илья Казанцев, учитель истории, обществознания и права лицея № 4 города Пскова, призер конкурса "Учитель года России-2018":

- Если вводить еще один обязательный ЕГЭ, то лучше по обществознанию - этот предмет в большей степени ориентирован на практику жизни, дает целостное понимание механизма функционирования и развития общества во всех сферах: экономической, политической, социальной, правовой и т.д. А ЕГЭ по истории в нынешнем виде очень специфичен и нужен далеко не всем выпускникам. Он востребован при поступлении на исторические и культурологические специальности, в некоторых военных вузах, в МГИМО. Но в целом для большинства ребят, особенно тех, кто делает упор на естественно-научные предметы, ЕГЭ по истории может стать лишней обузой. И разделение на "базу" и "профиль", как это было с математикой, ситуацию не спасет. Тем более, что в 2022 году обязательным также станет экзамен по иностранному языку.

Конечно, учителям истории очень приятно, что их предмет выделили особо. Тем более, что сейчас меняются подходы к его преподаванию. Акцент делается не на трансляцию знаний, а на то, как эти знания применять, как искать информацию, анализировать, сопоставлять, подбирать аргументы. Многим школьникам это дается непросто: в истории, как известно, простых вопросов не бывает. Особенно трудными считаются темы революционного движения в России, революции 1905 года, 1917-го… Очень большой комплекс проблем связан с одной из самых патриотических тем - Великой ОтечественнойGhbG войной. С древней историей - тоже все непросто. История искусства (от зарождения зодчества на Руси до кубизма и соцреализма) - сложнейшая тема не только для школьников, но и для учителей, так как требует дополнительной подготовки.

Не важно, откуда происходят "ляпы" в ответах по истории - от лени, незнания или волнения. Ученик, путающий даты и имена, - это уже хрестоматийный образ. Важно понимать, что введение обязательного выпускного экзамена по истории само по себе вряд ли решит фундаментальные проблемы школьного гуманитарного образования.