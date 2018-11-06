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Рубрика: Власть

Граждане смогут общаться с приставами через портал госуслуг

Текст: Татьяна Замахина

Судебные приставы будут направлять гражданам документы не только по почте. Теперь получать информацию можно будет в личный кабинет портала госуслуг, а также по SMS. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

Фото: Алексей Бурло Фото: Алексей Бурло
Фото: Алексей Бурло

Поправки подготовлены депутатами фракции "Единой России". Вице-спикер Ирина Яровая и ее соавторы предложили избавить граждан от лишних бумаг, конечно, с их согласия.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Изменения предусматривают возможность получения всей необходимой информации об исполнительном производстве через сайт, личный кабинет или через SMS-уведомления.

Согласие гражданина на получение SMS-оповещений должно быть подтверждено распиской, в которой также должен быть указан номер его мобильного телефона. Если человек пожелает получать уведомления через портал госуслуг, он должен будет подтвердить свое согласие, написав заявление оператору портала.

Власть Право Личные документы Законодательная власть Госдума Правительство Минюст ФССП Полномочия судебных приставов
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