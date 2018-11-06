Граждане смогут общаться с приставами через портал госуслуг

Судебные приставы будут направлять гражданам документы не только по почте. Теперь получать информацию можно будет в личный кабинет портала госуслуг, а также по SMS. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

Поправки подготовлены депутатами фракции "Единой России". Вице-спикер Ирина Яровая и ее соавторы предложили избавить граждан от лишних бумаг, конечно, с их согласия.

Изменения предусматривают возможность получения всей необходимой информации об исполнительном производстве через сайт, личный кабинет или через SMS-уведомления.

Согласие гражданина на получение SMS-оповещений должно быть подтверждено распиской, в которой также должен быть указан номер его мобильного телефона. Если человек пожелает получать уведомления через портал госуслуг, он должен будет подтвердить свое согласие, написав заявление оператору портала.