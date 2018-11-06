Российский бизнес уже понял, что на годы вперед лишился доступа к финансовой инфраструктуре Запада, но пока не осознал, что может найти ей замену на Востоке.

Санкции, увы, как это ни грустно признавать, всерьез и надолго. И пресловутое состояние неопределенности - лишь по вопросу того, какие именно санкции это будут. Будут ли это "драконовские санкции", когда американским банкам запретят выдавать российскому правительству кредиты, если только цель этих кредитов - не покупка гречки и тушенки, практически полный запрет на взаимную торговлю (и так упавшую вдвое - с 23 миллиардов долларов за первые полгода 2017 года до 11 миллиардов в первое полугодие 2018 года), заморозка дипотношений и закрытие границ для государственных авиакомпаний. Либо же это будут "санкции из ада", когда ко всему перечисленному добавится заморозка активов и операций семи крупнейших российских банков, а также запрет на операции с российским госдолгом.

В начале года у нас была робкая надежда на то, что санкционная хватка ослабла и российский бизнес получил глоток свежего воздуха. Крупные компании засобирались на IPO... Все, правда, через полгода взяли свои слова по поводу скорого размещения назад, сказав, что пока повременят.

Почему-то, говоря о санкциях, мы всегда говорим про крупный бизнес, но напрочь забываем про то, как санкции ударили по среднему и малому бизнесу. А ведь это как раз тот самый базис нашей экономики, который президент Владимир Путин призвал уберечь от ненужных проверок и вообще всячески ему помогать.

А санкции повлияли на средний бизнес как раз напрямую: банки не преминули воспользоваться отсечением наших компаний от дешевого западного финансирования еще в 2014 году и задрали ставки по кредитам с прежних 7-8 процентов до 15-25 процентов в зависимости от сложности проекта. До нынешних 12,5-14,5 процента ставка снизилась лишь последние два года. Поэтому ничего удивительно в том, что, опросив в конце прошлого года средний бизнес, Российский союз промышленников и предпринимателей выяснил, что 79,2 процента компаний считают избыточно высокой текущую стоимость кредитов и поэтому отказываются идти в банк, 58,8 процента компаний также вынуждены сказать "нет" кредитам и из-за избыточных требований к залогу.

Деньги бизнесу сейчас нужны как никогда - иначе не успеть на стремительный поезд евразийского развития

И все же средний бизнес у нас вполне себе жив и активно ищет деньги на развитие где-то еще кроме банков. Это говорит о том, что он лучше всех понимает еще одну простую истину: спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Он не надеется на правительство, обещающее кредиты под 6,5 процента и потом снижающее максимальную сумму этого дешевого кредита с 1 миллиарда до 400 миллионов рублей, а изучает требования к проспектам выпуска бумаг на разных биржевых площадках, рассматривает такие экзотические для России опции как мезонинное финансирование или исламские финансы и так далее.

А деньги искать самое время. Сегодня евразийский регион, похоже, на пороге большого скачка в своем развитии. И причин тому несколько: это, конечно, китайский инфраструктурный мегапроект "Пояс и Путь", в котором участвуют больше 80 стран, это обновляющийся и развивающийся Узбекистан, это модернизационные проекты в Казахстане. У России хорошие отношения со всеми странами региона, которые обещают стать драйверами его развития: по словам китайского лидера Си Цзиньпина отношения России и Китая находятся "на лучшем этапе в истории двух стран", лично приехавший в аэропорт в пять утра встречать Владимира Путина президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев продемонстрировал исключительное дружелюбие по отношению к российскому коллеге и России в целом, про теплоту отношений с братским Казахстаном все и так знают. Не стоит забывать и про Евразийский экономический союз с его упрощением доступа на рынки стран-соседей.

Очевидно, что успеть или не успеть на этот стремительный поезд евразийского развития, - это ключевой вопрос для российского бизнеса. Деньги ему сейчас нужны не только на восстановление ликвидности, но и на наращивание компетенций, на качественный технологический рывок - то, без чего невозможно будет зайти в многообещающие региональные проекты и на развивающиеся рынки, куда благодаря хорошим отношениям России с соседями открыта дорога. Тут возникает вопрос - куда пойти среднестатистическому девелоперу или агрохолдингу из Московской/Ростовской/Смоленской области, чтобы получить пару сотен миллионов долларов? И чтоб не под 15 процентов и не на невыносимых условиях? В Лондон или Шанхай - долго, дорого и непонятно.

Посмотреть надо на Восток - прямо у нас под боком открылся новый международный финансовый центр

А посмотреть надо на Восток - прямо у нас под боком открылся новый финансовый центр в полном понимании этого слова. С английским правом, решающим экзистенциальный вопрос дефицита доверия между партнерами, с налоговыми каникулами и уже работающими там инвесторами: пятерка крупнейших китайских банков во главе с Госбанком развития Китая пришла на площадку международного финансового центра "Астана", партнером биржи финцентра стала Шанхайская фондовая биржа, Nasdaq и Фонд Шелкового пути. Обилие китайских "имен" говорит о простом факте - несмотря на молодость казахстанского финцентра, китайские деньги туда уже пришли, подтянутся и другие. Созданный всего за три года финансовый центр сейчас может разместить на своей бирже бумаги российских, белорусских, грузинских, азербайджанских и других компаний с тем, чтобы они нашли себе покупателей. Среди последних, кстати, не только китайцы, но и много других инвесторов как с Востока, так и с Запада. Обещают в финцентре помочь нашим компаниям с составлением бизнес-планов и организовать встречи с инвесторами. И такая помощь российским предпринимателям в нынешние непростые времена затянувшейся стагнации была бы очень кстати.