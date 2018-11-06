Сегодня вечером вторично встретятся лидеры и абсолютные фавориты группы B текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Миланский "Интер" примет на своем поле "Барселону".

Пока в этой группе все до скуки предсказуемо: "Барса" обыгрывает "Интер" и остальных, а "Интер" обыгрывает всех, кроме "Барсы".

Но едва ли итальянский клуб готов отказаться от борьбы за первое место. Домашний матч - отличная возможность нагнать конкурентов.

Впрочем, будет это, конечно, очень непросто. "Барселона" сейчас набирает форму, и недавний триумф в Эль Класико (и это без Месси, который все еще в лазарете) - лишнее тому подтверждение.

Матч на "Сан-Сиро" стартует в 23:00 мск.