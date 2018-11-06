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Рубрика: Спорт

"Интер" - "Барселона". Онлайн-трансляция матча лиги чемпионов

Текст: Дмитрий Сосновский

Сегодня вечером вторично встретятся лидеры и абсолютные фавориты группы B текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Миланский "Интер" примет на своем поле "Барселону".

Пока в этой группе все до скуки предсказуемо: "Барса" обыгрывает "Интер" и остальных, а "Интер" обыгрывает всех, кроме "Барсы".

Фото: РИА Новости
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Но едва ли итальянский клуб готов отказаться от борьбы за первое место. Домашний матч - отличная возможность нагнать конкурентов.

Впрочем, будет это, конечно, очень непросто. "Барселона" сейчас набирает форму, и недавний триумф в Эль Класико (и это без Месси, который все еще в лазарете) - лишнее тому подтверждение.

Матч на "Сан-Сиро" стартует в 23:00 мск.

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