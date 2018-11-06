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Рубрика: В мире

Израиль заявил о готовности атаковать С-300 в Сирии в случае конфликта

Израиль готов атаковать сирийские комплексы С-300, если они ударят по израильским целям. Об этом на встрече с журналистами заявил министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля, сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеэв Элькин.

Фото: Владислав Белогруд / РИА Новости
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Он опасается, что при неправильном использовании С-300 могут быть сбиты гражданские самолеты. "Авиационные перевозки в этом регионе могут быть подвергнуты опасности", - цитирует РИА Новости.

Министр также отметил большой радиус действия С-300, который покрывает всю территорию Израиля. "Сирийцы при желании могут попытаться сбить военный самолет над территорией Израиля или даже гражданский самолет", - заявил Элькин. Он подчеркнул, что, как правило, при атаке на свою территорию или самолеты Израиль реагирует "не международными демаршами, а практическими действиями, которые, несомненно, произойдут в таком случае".

Отвечая на уточняющий вопрос, против кого будет действовать Израиль, если С-300 в Сирии поразят израильские цели, Элькин заявил: "Против установок, с которых будет произведен обстрел израильской территории или израильских самолетов. Очень надеюсь, что там не будет российских специалистов".

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
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Напомним, в рамках поставки системы С-300 Россия передала Сирии 49 единиц техники. Такие шаги были предприняты Москвой в ответ на сбитый Ил-20 над Средиземным морем. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, усиление систем ПВО САР направлено в первую очередь на то, чтобы защитить российских военнослужащих.

По мнению сирийского военного эксперта, генерала в отставке Али Максуда, появление у Дамаска российских ЗРК С-300 изменит баланс сил в регионе и станет главным сдерживающим фактором для Израиля.

Зенитно-ракетный комплекс С-300 способен перехватывать средства воздушного нападения на расстоянии свыше 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей. По мнению специалистов, благодаря высокой помехозащищенности и скорострельности, ЗРК существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.

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