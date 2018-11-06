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06.11.2018 11:11
Рубрика: Экономика

Работу Фонда ЖКХ продлят до 2026 года

Текст: Юлия Кривошапко
Работа Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства будет продлена до 1 января 2026 года. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму.
Фото: Владимир Лавров/ РИА Новости Фото: Владимир Лавров/ РИА Новости
Фото: Владимир Лавров/ РИА Новости
Почему аварийное жилье появляется быстрее, чем расселяется

Фонд должен был прекратить свою деятельность 1 января 2019 года. Решение о продлении сроков его работы принималось для того, чтобы обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания, аварийного жилищного фонда на всей территории России, отмечается в пояснительной записке к поправкам.

В период 2019-2024 годов предстоит расселить не менее 9,55 миллиона квадратных метров жилья и 530,8 тысячи человек.

По состоянию на 1 января 2018 года в России аварийными признаны 12,23 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах, в которых проживает 748,58 тысячи человек.

Экономика ЖКХ Правительство Законодательная власть Госдума
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