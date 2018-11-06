Работа Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства будет продлена до 1 января 2026 года. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму.

Фонд должен был прекратить свою деятельность 1 января 2019 года. Решение о продлении сроков его работы принималось для того, чтобы обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания, аварийного жилищного фонда на всей территории России, отмечается в пояснительной записке к поправкам.

В период 2019-2024 годов предстоит расселить не менее 9,55 миллиона квадратных метров жилья и 530,8 тысячи человек.

По состоянию на 1 января 2018 года в России аварийными признаны 12,23 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах, в которых проживает 748,58 тысячи человек.