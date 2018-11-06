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Рубрика: Общество

Мама, я сама!

Как гиперответственные родители вредят своему ребенку
Текст: Татьяна Владыкина
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
За ненадлежащее исполнение своих обязанностей сегодня родителей могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей. А в отдельных случаях горе-родителей ждет административный арест до пяти суток. Равнодушие к собственному ребенку может закончится катастрофой. Но в современном родительстве сегодня наметилась другая крайность - излишняя забота о ребенке, которая грозит появлением очередного поколения инфантов.
Где кончается забота о безопасности и начинается гиперопека? Фото: depositphotos.com Где кончается забота о безопасности и начинается гиперопека? Фото: depositphotos.com
Где кончается забота о безопасности и начинается гиперопека? Фото: depositphotos.com

В международном сообществе учителей WeAreTeachers появилось угрожающее сообщение: "Если вы оберегаете ребенка от конфликтов и решаете примеры по алгебре после работы, то, возможно, вы - родитель-"газонокосилка". Такие родители мешают ребенку осваивать жизненное пространство и преодолевать трудности. Есть еще родители-"вертолеты", которые заняты бесконечной заботой о своем чаде, что в общем-то то же, что и "газонокосилки". Но это у них. А что у нас?

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"Вертолет - какая мрачная метафора", - смеется психолог Сергей Алексеев. По его мнению, термин "гиперопека" более удачен. "Гиперопека - это когда родительское внимание смещено в сторону безопасности и чрезмерной вовлечённости в каждый шаг ребенка. Часто таким образом родители отыгрывают свою собственную тревожность, порой "закармливая" заботой, дефицит которой, возможно, когда-то испытывали сами. Так или иначе, в большинстве случаев это про особенности родителей, а не про потребности ребенка"", - поясняет психолог.

Нельзя сказать, что гиперопекающий родитель - это явление ХХI века. В прошлом веке, к примеру, таких детей и их родителей высмеивали детские поэты. Помните, "Он растет, боясь мороза,/ У папы с мамой на виду,/ Как растение мимоза/ В ботаническом саду".

В советских кинофильмах дети в пять лет гуляют одни во дворе. Сегодня первоклассников выгуливают родители и не считают это гиперопекой. "Да, в нашем детстве все было по-другому, мы гуляли с ключом на шее, но сегодня другие времена. Гулять в одиночестве сегодня не безопасно, ребенок не должен оставаться без присмотра до определенного возраста", - убежден Сергей Алексеев. Но вот конкретный пример - девятилетнюю Аню собирает мама. Девочка может забыть надеть шапку или свитер, поэтому мама бежит со всех ног в школу, пробирается в раздевалку и одевает любимую дочку. Анечка робко шепчет: "Мама, я сама!", но мама не слышит и называет это заботой о ребенке. Если вы оглянетесь по сторонам - очень заботливых мам сегодня много. Они возят подросших детей в колясках, кормят с ложечки, носят на ручках, делают уроки, не позволяют им мыть посуду (обольется же!) и т.д.

Фото: Сергей Михеев
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- Современные родители словно между Сциллой и Харибдой, - пытается защитить гиперзаботливых родителей Сергей Алексеев. - С одной стороны, они несут ответственность за безопасность ребенка, а с другой стороны, должны вовремя давать ребенку шанс становиться самостоятельным и учиться общению. Где кончается забота о безопасности и начинается гиперопека? Конечно, девятилетний ребенок давно умеет одеваться сам. Если девочке не дают этого делать, то это говорит нам об особенности мамы - ей хочется быть очень заботливой, сделать еще больше для ребенка за счет тех функций, которыми ребенок владеет уже сам. Мама немного жадничает, отнимая у ребенка то, что он может сделать сам. Вместо того чтобы сказать себе: "ну чего я так беспокоюсь, ведь она в состоянии надеть носки, ботинки", успокоить тревогу внутренними средствами, мама делает самое простое - одевает сама. Когда ребенок растет, многое проще сделать за него самому, но это не всегда хорошо, - заключает психолог.

Что будет с Анечкой дальше? Самый удачный вариант, что мама когда-нибудь отстанет, ребенок облегченно вздохнет и благополучно будет все делать сам. "Предсказать сложно, - осторожничает Сергей Алексеев. - Может пострадать навык заботы о себе. Это не значит, что Анечка в 30 лет будет сидеть дома на шее у мамы. Возможно, она будет склонна пойти на ту работу, о которой заранее побеспокоится мама, и ей будет трудно ее поменять, она будет несколько инертна".

Мама немного жадничает, отнимая у ребенка то, что он может сделать сам

Быть равнодушным и невключенным в жизнь ребенка - страшно. Чрезмерно следить за ним - опасно. Есть такое понятие - ответственное родительство. "Это не слишком определенный термин, как бы включающий в себя все хорошее, что родители могут дать детям, - говорит Сергей Алексеев. "Некий баланс между заботой о безопасности и вниманием к развитию ребенка, включая его самостоятельность и социальные навыки".

Общество Семья и дети
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