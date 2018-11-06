Медицина

Оплачивается ли больничный лист белорусу, работающему в России?

"Добрый день. Скажите, пожалуйста, оплатят ли мне больничный лист, если я работаю в России по трудовой книжке официально? Спасибо. Шуппо Александр".

Татьяна Смирнова, советник Департамента правового обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства:

- Да, больничный лист (он же лист нетрудоспособности) оплачивается, так как с 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в соответствии с пунктом 3 статьи 98 которого социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов ЕАЭС и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства.

Таким образом, граждане Беларуси, которые работают по трудовым договорам в России, независимо от своего статуса, в том числе высококвалифицированные специалисты, в соответствии с Законом № 115-ФЗ имеют право на получение всех видов пособий по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, соцпособие на погребение).

Недвижимость

Как россиянину перевести деньги за купленную в Беларуси квартиру?

"Собираюсь купить для родителей квартиру в Беларуси. Хотелось бы уточнить, можно ли это сделать за безналичный расчет и существуют ли ограничения по суммам, которые можно переводить? И вообще, каким образом гражданин России может отправлять деньги за границу? Спасибо. Ирина К.".

Купить квартиру в Беларуси любой гражданин России может как за наличный, так и за безналичный расчет. Переводить деньги за приобретенное жилье можно на собственные счета, об открытии которых россиянин обязан сообщить в налоговый орган, либо путем оплаты стоимости по договору в иностранной валюте безналичным переводом со своего счета на счет нерезидента. Расчеты между резидентами в иностранной валюте категорически запрещены.

Если вы будете осуществлять расчеты при покупке недвижимости с использованием российского счета в иностранной валюте, то банк потребует открыть паспорт сделки. Если вы будете переводить валюту на свой счет в иностранном банке, а далее уже с этого счета оплачивать стоимость недвижимого имущества, то по итогу календарного года необходимо предоставить в российский налоговый орган по месту жительства отчет о движении средств по валютному счету в иностранном банке в срок до 1 июня следующего за отчетным года. Никаких ограничений по переводам средств на собственные счета для российских граждан не существует. То же самое касается и переводов денежных средств по валютным операциям с нерезидентами, связанными с приобретением имущества.