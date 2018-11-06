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06.11.2018 19:35
Рубрика: Власть

Развитие системы просвещения

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
7 ноября в Государственной Думе пройдет "правительственный час" с участием министра просвещения Ольги Васильевой, на котором будут обсуждаться меры по повышению качества образования.

Незадолго до этого состоялась встреча министра с депутатами фракции "Единая Россия". Прежде всего речь шла о выполнении майского указа президента в части образования. Напомню, что президентский указ от 7 мая 2018 года предполагает реализацию в течение шести лет 12 национальных проектов, затрагивающих ключевые сферы развития Российской Федерации. Что касается проекта "Образование", то он направлен на достижение двух важных целей: во-первых, это обеспечение глобальной конкуренции и вхождение российского школьного образования в десятку лучших мировых систем, а во-вторых, воспитание гармонично развитой личности на основе традиций и культурного наследия нашей страны.

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Из этих целей вытекает несколько задач, для выполнения каждой из которых создан отдельный федеральный проект. Один из них посвящен строительству современных школ и их оснащению. На его реализацию заложено около 250 млрд рублей. Отмечу, что в рамках этого проекта только в сельской местности и в малых городах планируется создать 16 тысяч новых школ.

Другой проект направлен на развитие дополнительного образования. Предполагается, что к 2024 году допобразованием будет охвачено примерно 80% детей, то есть около 6 млн школьников. В каждом городе, население которого составляет более 60 тысяч человек, будут созданы кванториумы: как естественно-научные, так и гуманитарные. Во всех регионах будут построены центры выявления и поддержки талантливых детей.

Еще один проект связан с развитием цифровой среды. Для того чтобы в каждой школе был высокоскоростной интернет, из федерального бюджета будет выделено около 77 млрд рублей. Это позволит перейти к электронному документообороту в образовательных учреждениях, вести электронные дневники и классные журналы, показывать виртуальные химические и физические опыты в тех школах, где нет лабораторий.

15 млрд рублей выделяется на проект по подготовке и переподготовке учителей. Институты развития образования, занимающиеся такой подготовкой, будут созданы в каждом субъекте Федерации. Планируется, что за ближайшие шесть лет переподготовку пройдут 50% педагогов.

Также должны быть реализованы проекты по повышению конкурентоспособности среднего профобразования, по созданию системы непрерывного обновления профессиональных знаний, по поддержке волонтерства и добровольчества.

Фото: depositphotos.com
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Кроме того, начнется реализация проекта, направленного на личностное развитие. В рамках этого проекта будут проводиться профессиональные конкурсы как для детей, так и для взрослых. По предварительным оценкам, в конкурсах примут участие около 2 млн граждан.

Министр просвещения также упомянула о другом большом национальном проекте, который касается демографии. С 2019 по 2021 годы на его реализацию заложено более 1,5 трлн рублей, из них около 170 млрд рублей будет направлено на строительство детских садов. Это позволит ликвидировать очередь в дошкольные учреждения.

Особое внимание на встрече министра и депутатов было уделено программе закупки школьных автобусов. В 2018 году на нее было выделено 2,5 млрд рублей из федерального бюджета. За счет этих средств школы получили более 2700 автобусов. По словам министра, в 2019 году финансирование данной программы увеличится.

Наконец, мы договорились вместе работать над улучшением системы школьного питания и над повышением уровня безопасности детей в интернете.

Власть Работа власти Общество Образование Правительство Минпросвещения Колонка Андрея Исаева
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