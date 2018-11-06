Какие страдания соотечественников облегчит новая миграционная политика

Выступая на VI Всемирном конгрессе соотечественников, президент В.В. Путин сказал, что подписал новую Концепцию государственной миграционной политики России. Зал, в котором находились более 400 делегатов из 98 стран мира, встретил эти слова президента бурными аплодисментами. Владимир Путин пояснил далее, что Концепция "направлена в том числе на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства".

Новая концепция, как подчеркнул президент, снимает многие бюрократические барьеры и направлена на то, чтобы обеспечить России прорывной рост за счет соотечественников, проживающих за рубежом. Путин пообещал, что Россия продолжит совершенствовать программу переселения соотечественников.

Воодушевленные речью президента делегаты пошли вечером в консерваторию, а утром следующего дня на заседании секции "Защита прав и интересов соотечественников" депутат Госдумы Константин Затулин (его называют "рыцарем репатриации") со свойственной ему горячностью рассказал, в какой ад превращается возвращение "детей" России на родину и какое ожесточенное сопротивление приходится преодолевать при внесении в законодательство поправок, облегчающих участь переселенцев.

Посыпались возмущенные реплики и вопросы. Но ситуацию разрядили выступления экспертов.

Эксперты, занимающиеся миграцией, и правозащитники хорошо помнят, что президент в разные годы требовал освободить путь соотечественников к российскому гражданству от чудовищной забюрократизированности, а исполнители его поручений своими подзаконными и нормативными актами сводили на нет обещания президента. Увы, репрессивный менталитет чиновников невозможно исправить и самым замечательным указом. Поэтому у знающих миграцию людей вместе с надеждой остается и тревога за судьбу репатриантов.

Да, теперь, согласно поправкам, участники госпрограммы "Соотечественники" могут, приезжая в регион, стать на миграционный учет, получить РВП (разрешение на временное проживание) и сразу подавать заявление на гражданство. Регистрация по месту проживания теперь не требуется. Это то, о чем репатрианты давно мечтали. Ведь приезжему, тем более с семьей, почти не реально уговорить владельцев квартир прописать их постоянно. Поэтому добропорядочные граждане вынуждены регистрироваться по какому-то фиктивному адресу.

Путь соотечественников на Родину нужно освободить от чрезмерной забюрократизированности. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Всем прекрасно известно (и полиции в первую очередь), что процентов девяносто "понаехавших" живут в одном месте, а прописаны совсем в другом. Причем так устраиваются не только мигранты-иностранцы, но и многие россияне (в силу разных жизненных обстоятельств). Теперь, значит, не будет полицейских облав, штрафов и репрессий в отношении участников Госпрограммы добровольного переселения? Увы… Вот ведь какая ловушка: тот миграционный учет, который хотят упростить, тоже требует, что бы человек указывал реальный, а не фиктивный адрес. И это значит, что самые желанные для России мигранты - соотечественники, приезжающие на ПМЖ, - могут с первого шага в России попасть под уголовные санкции знаменитого (проклинаемого!) закона о "резиновых квартирах".

Что и говорить, мелкими поправками невозможно исправить наше противоречивое, запутанное и даже лукавое миграционное законодательство. Порой кажется, что кто-то хитроумный специально придумывал эти ловушки и тупики, из которых без взятки человеку невозможно вырваться.

Кажется, что кто-то хитроумный специально придумывал эти ловушки и тупики, из которых без взятки человеку вырваться невозможно

О том, что миграция стала Клондайком для коррупции, я пишу уже так давно, что повторяться просто тошно. Только из названий моих статей в "РГ" (с 2001 по 2018 год) , если напечатать их подряд, можно составить хронологию страданий наших соотечественников на их пути к гражданству: "Фантасмагория в законе", "Не дайте человеку умереть в ожидании гражданства", "Своим здесь не рады". Спасибо, что не устает правительственная газета упорно защищать права гонимых соотечественников. Благодаря авторитету "РГ" за эти годы удалось помочь многим "нелегалам поневоле", и эти частные победы, как утверждают члены нашего "Форума…", имели в регионах множественный эффект. Но общая миграционная ситуация не менялась.

Порой охватывало отчаяние, казалось, что становилось все хуже - лица, принимающие решения, воспринимали приезжающих соотечественников-"иностранцев" как угрозу национальной безопасности России. Ссылались при этом на Европу, которая из-за своего гуманизма к беженцам уже задыхается от их наплыва и ужесточает свои законы. Сочувствующие "понаехавшим" журналисты и некоторые депутаты старались объяснить, что к нам-то едут свои, родные по духу "дети России", но на нашу свободу слова отвечают "свободой" слуха.

И все же у самых придирчивых скептиков, с которыми мне довелось разговаривать в последние дни, сегодня появилась надежда на прорыв в сфере миграции. Да, ни для кого не секрет, что самые добрые намерения президента в отношении соотечественников наталкивались обычно на убежденность тех, кто принимал решения, что мигранты представляют угрозу национальной безопасности страны и, значит, каждому из нас, россиян. К сожалению, многие СМИ, особенно телевидение, своими пятиминутками ненависти бездумно настраивали общество против всех "понаехавших" . Но вот наконец в связи с нагнетанием мировой напряженности сама жизнь заставляет нас заново осознать многие очевидные истины. В частности, понять драгоценность "русского мира" и долг России на всех рубежах защищать "своих". Не только словами, но и конкретными действиями, и в особенности когда они приезжают жить домой в Россию.

89 раз в "Российской газете" Лидия Графова выступала в защиту соотечественников

После речи Путина, произнесенной в самое нужное время, у нашего общества будто пелена спала с глаз. Разные СМИ и даже первый канал ТВ наконец заметили нашу общую вину за издевательства и унижения, которые терпят у нас на глазах возвращенцы, а мы их страданий как бы не замечаем. Не видим даже, что переселенцы жизненно необходимы для развития экономики и сохранения пустеющих территорий нашей огромной страны.

Наступил момент покаяния в обществе, и это чрезвычайно важный фон для конкретных мер, которые сейчас будут приниматься в соответствии с заявленными в концепции идеями. Ведь именно общество на самом деле принимает или отталкивает мигрантов. Общество и его гражданские институты намерены теперь проследить, чтобы наше миграционное законодательство стало наконец поистине репатриационным.