Какой "северный" стаж нужен маме двоих детей для досрочной пенсии

Сохраняется ли, по новому закону, норма:

Женщины, родившие двух и более детей, имеют право на страховую пенсию в 50 лет, если соблюдены два условия:

- Имеют общий трудовой стаж 20 и более лет.

- Имеют стаж работы на Крайнем Севере 12 лет или в районах, приравненных к Крайнему Северу 17 лет.

С уважением, Ольга Сагадиева, руководитель управления по связям с общественностью и рекламе, АО "Ханты-Мансийский НПФ"

Да, женщины, родившие двоих и более детей и проработавшие не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях, имеют право выйти на пенсию в возрасте 50 лет. Общий страховой стаж при этом должен составлять не менее 20 лет.