После победы на престижном турнире серии "Мастерс" в Париже российский теннисист Карен Хачанов поднялся в рейтинге ATP на 11-ю строчку и стал первым запасным на Итоговом чемпионате, который стартует в Лондоне 12 ноября.

Благодаря отказам аргентинца Хуана Мартина дель Потро (четвертая ракетка мира) и испанца Рафаэля Надаль (3) в "восьмерку" попали японец Кеи Нисикори (9) и американец Джон Изнер (10). В конце сезона травмы часто мешают спортсменам, так что, возможно, Хачанов не останется на скамейке.

Между тем в Лондоне уже прошла жеребьевка. В первую группу попали серб Новак Джокович (1), немец Александр Зверев (5), хорват Марин Чилич (7), а также американец Изнер (10). Во вторую - швейцарец Роджер Федерер (3), Кевин Андерсон из ЮАР (6), австриец Доминик Тим (8) и японец Нисикори (9).

Отметим, что общий призовой фонд соревнований составляет 8,5 миллиона долларов.