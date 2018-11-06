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06.11.2018 20:18
Рубрика: Спорт

Близко к "восьмерке"

Хачанов поедет на Итоговый турнир года как первый запасной
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
После победы на престижном турнире серии "Мастерс" в Париже российский теннисист Карен Хачанов поднялся в рейтинге ATP на 11-ю строчку и стал первым запасным на Итоговом чемпионате, который стартует в Лондоне 12 ноября.
Фото: AP
Карен Хачанов обыграл первую ракетку мира в финале престижного турнира

Благодаря отказам аргентинца Хуана Мартина дель Потро (четвертая ракетка мира) и испанца Рафаэля Надаль (3) в "восьмерку" попали японец Кеи Нисикори (9) и американец Джон Изнер (10). В конце сезона травмы часто мешают спортсменам, так что, возможно, Хачанов не останется на скамейке.

Между тем в Лондоне уже прошла жеребьевка. В первую группу попали серб Новак Джокович (1), немец Александр Зверев (5), хорват Марин Чилич (7), а также американец Изнер (10). Во вторую - швейцарец Роджер Федерер (3), Кевин Андерсон из ЮАР (6), австриец Доминик Тим (8) и японец Нисикори (9).

Отметим, что общий призовой фонд соревнований составляет 8,5 миллиона долларов.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA
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