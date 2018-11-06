Каскадер из "Неудержимых" Сталлоне умер в ночном клубе Алма-Аты

Известный казахстанский актер, каскадер и артист цирка Касым Жумагужин умер на 35-м году жизни в Алма-Ате. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте Алматинского цирка.

"Умер артист цирка во втором поколении, джигит, известный каскадер снявшийся в десятках фильмов, замечательный, добрый и скромный человек. Выражаем глубокие соболезнования родителям, супруге, детям, друзьям, близким и знакомым Касыма. Светлая память тебе. Покойся с миром", - сказано в нем.

Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть артиста наступила вследствие острого первичного инфаркта миокарда.

Позже стали известны подробности инцидента. Как передает Kazday, каскадер умер на вечеринке в одном из алматинских ночных клубов, где работал в тот вечер, участвуя в шоу-программе.

Касым Жумагужин родился в 1984 году. Мастер спорта по спортивной гимнастике. Обладатель "Золотого Медведя" Международного фестиваля циркового искусства в Ижевске. Опытный каскадер и спортсмен, успешно занимавшийся, помимо прочего, таэквондо, фехтованием, конной акробатикой, скалолазанием, стрельбой из лука, так далее.

Жумагужин снялся в почти тридцати казахстанских, российских и голливудских фильмах, среди которых "Кочевник" Сергея Бодрова, "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова, "Рэкетир" Акана Сатаева, "Неудержимые 2" Сталлоне, "47 ронинов" с Киану Ривзом, "Тобол" Игоря Зайцева.

Последней работой Касыма стало участие в масштабном историческом фильме Акана Сатаева "Томирис", съемки которого завершились в конце сентября.

Похоронили артиста в понедельник, 5 ноября.