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06.11.2018,  
11:43
Текст:  Антон Валагин

Китай назвал характеристики своего ударного стелс-беспилотника

Фото: Ренат Закиев/РГ CH-7. Фото: Ренат Закиев/РГ
CH-7. Фото: Ренат Закиев/РГ

На выставке вооружений в Чжухае корпорация China Aerospace and Technology Corporation представила характеристики ударного беспилотника CH-7 , выполненного по технологиям малой радиолокацимонной заметности. Модель самого аппарата, кстати, была впервые показана официально.

Фото: Марк Агнор/ РИА Новости
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Выполненный по схеме "летающее крыло" дрон имеет длину 10 метров и размах крыла 22 м. Взлетная масса аппарата 13 тонн, крейсерская скорость 0,5-0,6 Маха, максимальная - 0,74 Маха. Беспилотник планируется вооружить управляемыми бомбами и ракетами, масса полезной нагрузки 2000 килограммов.

Внешне CH-7 очень напоминает американский разведывательный БЛА RQ-170 Sentinel. В 2011 году такой дрон был перехвачен и посажен иранскими военными на западе Афганистана. Вполне возможно, что изучение американских технологий помогло китайским инженерам в создании собственного беспилотника, считает военный эксперт Юрий Лямин.

CH-10. Фото: Ренат Закиев/РГ

CATC также представила в Чжухае беспилотный конвертоплан CH-10. Судя по модели, аппарат оснащен поворотными мотогондолами для взлета и посадки - шасси у него лыжного типа, - и реактивным двигателем для ускорения горизонтального полета.

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