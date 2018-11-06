Китай назвал характеристики своего ударного стелс-беспилотника

На выставке вооружений в Чжухае корпорация China Aerospace and Technology Corporation представила характеристики ударного беспилотника CH-7 , выполненного по технологиям малой радиолокацимонной заметности. Модель самого аппарата, кстати, была впервые показана официально.

Выполненный по схеме "летающее крыло" дрон имеет длину 10 метров и размах крыла 22 м. Взлетная масса аппарата 13 тонн, крейсерская скорость 0,5-0,6 Маха, максимальная - 0,74 Маха. Беспилотник планируется вооружить управляемыми бомбами и ракетами, масса полезной нагрузки 2000 килограммов.

Внешне CH-7 очень напоминает американский разведывательный БЛА RQ-170 Sentinel. В 2011 году такой дрон был перехвачен и посажен иранскими военными на западе Афганистана. Вполне возможно, что изучение американских технологий помогло китайским инженерам в создании собственного беспилотника, считает военный эксперт Юрий Лямин.

CH-10. Фото: Ренат Закиев/РГ

CATC также представила в Чжухае беспилотный конвертоплан CH-10. Судя по модели, аппарат оснащен поворотными мотогондолами для взлета и посадки - шасси у него лыжного типа, - и реактивным двигателем для ускорения горизонтального полета.