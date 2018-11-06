Комитет СФ рекомендовал принять отставку двух замов генпрокурора

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал верхней палате освободить от должностей замгенпрокурора Александра Гуцана и Ивана Семчишина. Вопрос был рассмотрен на заседании комитета во вторник.

"Имеется представление президента РФ в отношении освобождения от должности заместителя генерального прокурора РФ Гуцана Александра Владимировича. Прошу поддержать", - цитирует ТАСС представителя главы государства в СФ Артура Муравьева. Комитет поддержал это предложение. Присутствовавший на заседании комитета заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев пояснил, что Гуцан увольняется из Генпрокуратуры "в связи с переходом на другую работу". По словам председателя комитета Андрея Клишаса, комплект документов на Гуцана "поступил в Совет Федерации буквально несколько часов назад".

Также сенаторы приняли решение рекомендовать палате одобрить освобождение от должности еще одного заместителя генерального прокурора - Ивана Семчишина - на основании поданного им рапорта об увольнении из органов прокуратуры РФ в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Оба кадровых вопроса запланированы к рассмотрению на пленарном заседании Совфеда в среду, 7 ноября.

Напомним, что согласно ст. 102 Конституции РФ к ведению Совета Федерации относится "назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации".