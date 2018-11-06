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06.11.2018 22:40
Рубрика: Экономика

Костин напишет открытое письмо об участии в форуме в Давосе‍

Текст: Ирина Жандарова

Глава ВТБ в открытом письме ответит на решение не приглашать его на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, сообщает ТАСС. О решении не приглашать нескольких российских бизнесменов на форум стало известно сегодня.

Олег Дерипаска не поедет на Всемирный экономический форум

Глава ВТБ имел беседу с основателем форума Клаусом Швабе, который сообщил ему эту новость. Костин не согласен с решением организаторов форума, и пообещал свою позицию изложить в открытом письме к участникам форума.

Ранее Financial Times сообщил, что совладелец "Русала" Олег Дерипаска, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены на форум.

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