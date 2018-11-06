Законопроект Краснодарского края "О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 229654348,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 229392878,4 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Краснодарского края на 1 января 2020 года в сумме 139502895,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Краснодарского края в сумме 12431243,9 тыс. рублей;

4) профицит краевого бюджета в сумме 261469,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2020 год и на 2021 год:

1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 230620589,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 236250332,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 230577649,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5374285,1 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 236244453,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11103033,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Краснодарского края на 1 января 2021 года в сумме 135035336,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Краснодарского края в сумме 8026624,6 тыс. рублей, и верхний предел государственного внутреннего долга Краснодарского края на 1 января 2022 года в сумме 131007829,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Краснодарского края в сумме 4024996,2 тыс. рублей;

4) профицит краевого бюджета на 2020 год в сумме 42939,6 тыс. рублей и профицит краевого бюджета на 2021 год в сумме 5879,2 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов краевого бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3

1. Установить 2,2-кратный средний уровень расчетных налоговых доходов местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя в отчетном 2017 году, при превышении которого в 2019 году из бюджетов городских, сельских поселений и муниципальных районов (городских округов) перечисляются субсидии в краевой бюджет, в размере:

1) 7613,1 рубля - для городских поселений;

2) 7224,4 рубля - для сельских поселений;

3) 12907,9 рубля - для городских округов;

4) 7936,1 рубля - для муниципальных районов.

2. Утвердить объем субсидий, перечисляемых в 2019 году в краевой бюджет из местных бюджетов, в суммах согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4

1. Утвердить объем поступлений доходов в краевой бюджет по кодам видов (подвидов) доходов на 2019 год в суммах согласно приложению 3 к настоящему Закону и на 2020 и 2021 годы в суммах согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить в составе доходов краевого бюджета безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2019 году согласно приложению 5 к настоящему Закону и в 2020 и 2021 годах согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить в составе доходов краевого бюджета безвозмездные поступления из местных бюджетов в 2019 году согласно приложению 7 к настоящему Закону.

4. Утвердить в составе доходов краевого бюджета безвозмездные поступления из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в 2019 году в сумме 9163,0 тыс. рублей.

Статья 5

Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между краевым бюджетом и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6

Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в краевой бюджет, направляются в установленном порядке на увеличение расходов краевого бюджета соответственно целям их предоставления.

В случае если цель добровольных взносов и пожертвований, поступивших в краевой бюджет, не определена, указанные средства направляются на финансовое обеспечение расходов краевого бюджета в соответствии с настоящим Законом.

Статья 7

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Краснодарского края и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Закону, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 12 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Закону, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 14 к настоящему Закону.

4. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов краевого бюджета на 2019 год и ведомственной структуры расходов краевого бюджета на 2020 и 2021 годы перечень главных распорядителей средств краевого бюджета, перечень разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ Краснодарского края и непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов краевого бюджета.

5. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов краевого бюджета на 2019 год:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 25333470,8 тыс. рублей;

2) резервный фонд администрации Краснодарского края в сумме 2476712,2 тыс. рублей;

3) объем бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Краснодарского края в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в отношении застрахованных лиц, указанных в пункте 5 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326 ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", в сумме 23243905,1 тыс. рублей;

5) объем бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры в сумме 220000,0 тыс. рублей.

6. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов краевого бюджета на 2020 и 2021 годы:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 24732118,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 24036549,5 тыс. рублей;

2) резервный фонд администрации Краснодарского края на 2020 год в сумме 300000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 300000,0 тыс. рублей;

3) объем бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Краснодарского края на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в отношении застрахованных лиц, указанных в пункте 5 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326 ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", на 2020 год в сумме 24137215,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 25092634,4 тыс. рублей;

5) объем бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры на 2020 год в сумме 150000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 150000,0 тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на социальную поддержку детей и семей, имеющих детей, на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему Закону, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета, перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему Закону, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 18 к настоящему Закону.

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год согласно приложению 19 к настоящему Закону, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 20 к настоящему Закону.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Краснодарского края и предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям Краснодарского края субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Краснодарского края, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, по объектам в 2019 году согласно приложению 21 к настоящему Закону, в 2020 и 2021 годах согласно приложению 22 к настоящему Закону.

Статья 8

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа), сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на одного жителя:

1) городских поселений (включая городские округа) - 14,0 рубля;

2) сельских поселений - 173,0 рубля.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности:

1) на 2019 год:

а) городских поселений (включая городские округа) - 0,504;

б) сельских поселений - 1,085;

2) на 2020 год:

а) городских поселений (включая городские округа) - 0,477;

б) сельских поселений - 0,978;

3) на 2021 год:

а) городских поселений (включая городские округа) - 0,470;

б) сельских поселений - 0,963.

3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и их распределение между поселениями на 2019 год согласно приложению 23 к настоящему Закону, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 24 к настоящему Закону.

Статья 9

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2019 год в сумме 10304216,0 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 10320788,5 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 10320788,5 тыс. рублей.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2019 год - 1,231;

2) на 2020 год - 1,119;

3) на 2021 год - 1,165.

3. Заменить часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2019 году в сумме 4746588,8 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 4549153,9 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 3963180,0 тыс. рублей дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов).

4. Утвердить распределение между муниципальными районами (городскими округами) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год согласно приложению 25 к настоящему Закону, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 26 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на 2019-2021 годы согласно приложению 27 к настоящему Закону.

Статья 10

1. Утвердить распределение субвенций между муниципальными образованиями Краснодарского края из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на 2019 год согласно приложению 28 к настоящему Закону, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 29 к настоящему Закону.

2. Установить распределение субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на 2019 год согласно приложению 30 к настоящему Закону, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 31 к настоящему Закону.

3. Установить, что распределение субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края (за исключением субсидий, распределение которых утверждено приложениями 30 и 31 к настоящему Закону) устанавливается законами Краснодарского края и (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

4. Установить, что высший исполнительный орган государственной власти Краснодарского края утверждает дополнительное распределение на текущий финансовый год субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, распределение которых утверждено приложением 30 к настоящему Закону, в случае наличия нераспределенного между муниципальными образованиями Краснодарского края объема субсидий либо в случае увеличения бюджетных ассигнований краевого бюджета на соответствующие цели.

В настоящей статье под нераспределенным объемом субсидий понимаются бюджетные ассигнования краевого бюджета, объем которых рассчитан как разница между общим объемом соответствующей субсидии, предусмотренным ведомственной структурой расходов краевого бюджета и (или) сводной бюджетной росписью краевого бюджета на текущий финансовый год, и суммарным объемом данной субсидии, распределенной в соответствии с приложением 30 к настоящему Закону по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Статья 11

1. Установить, что в местные бюджеты подлежат зачислению 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Краснодарского края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных районов (городских округов) согласно приложению 32 к настоящему Закону и в бюджеты поселений согласно приложению 33 к настоящему Закону.

Статья 12

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Краснодарского края:

1) на 2019 год в сумме 21808302,3 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 22203051,0 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 22577557,0 тыс. рублей.

2. Предусмотреть в составе бюджетных ассигнований дорожного фонда Краснодарского края бюджетные ассигнования на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в 2019 году в сумме 1037,3 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1037,3 тыс. руб¬лей, в 2021 году в сумме 1037,3 тыс. рублей.

Статья 13

1. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и в порядке, предусмотренном принимаемыми в соответствии с настоящим Законом нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края или актами уполномоченных им органов государственной власти Краснодарского края.

2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях:

1) возмещения затрат работодателям в рамках реализации мероприятий в сфере занятости населения;

2) оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

3) возмещения затрат, связанных с организацией социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, на территории Краснодарского края;

4) возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом на внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения на территории Краснодарского края;

5) оказания государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса;

6) оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

7) компенсации затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела (службам при моргах или иным специализированным службам по вопросам похоронного дела);

8) оказания государственной поддержки управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, технопарков и субъектам деятельности в сфере промышленности;

9) возмещения затрат (недополученных доходов) организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, при государственном регулировании тарифов;

10) компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, на территории Краснодарского края, возникающих вследствие применения льготных тарифов на ресурсы, поставляемые в целях оказания коммунальных услуг;

11) оказания государственной поддержки в области рыболовства;

12) стимулирования предпринимательской деятельности в городских и сельских поселениях Краснодарского края в сфере сельского (аграрного) туризма, увеличения производства и реализации сельскохозяйственной продукции, оказания туристских услуг.

Статья 14

1. Установить, что субсидии на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим право на ее получение в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи в целях реализации Закона Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2697 КЗ "О бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского края" предоставляются Адвокатской палате Краснодарского края в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели приложениями 13, 14 к настоящему Закону, в размере и порядке, установленных нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

2. Установить, что субсидии предоставляются в целях развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с подпрограммой "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края или уполномоченного им органа исполнительной власти Краснодарского края:

1) унитарной некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса Краснодарского края" в 2019 году в сумме 113845,1 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 137579,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 137579,7 тыс. рублей;

2) Фонду "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства" в 2019 году в сумме 13920,1 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 13920,1 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 13920,1 тыс. рублей.

Статья 15

1. Увеличить размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края, а также размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Краснодарского края в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Краснодарского края и размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Краснодарского края в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы Краснодарского края с 1 января 2019 года на 5 процентов.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края не принимать решения, приводящие к увеличению в 2019-2021 годах штатной численности муниципальных служащих.

Статья 16

1. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения заработной платы (должностных окладов) работников государственных учреждений Краснодарского края с 1 января 2019 года на 5 процентов.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края обеспечить повышение заработной платы (должностных окладов) работников муниципальных учреждений с 1 января 2019 года на 5 процентов.

Статья 17

1. Установить, что в 2019 году размер краевого материнского (семейного) капитала, предусмотренного Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836 КЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае", составляет 124607,0 рубля.

2. Установить размер индексации ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), или переданного на воспитание в приемную семью, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 1 Закона Краснодарского края от 13 октября 2009 года № 1836 КЗ "О мерах государственной поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае", и на содержание ребенка, нуждающегося в особой заботе государства, переданного на патронатное воспитание, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 10 Закона Краснодарского края от 19 июля 2011 года № 2312 КЗ "О патронате в Краснодарском крае", с 1 января 2019 года 1,04.

3. Установить размер индексации ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (в расчете на одну приемную семью), предусмотренного пунктом 3 статьи 1 Закона Краснодарского края от 13 октября 2009 года № 1836 КЗ "О мерах государственной поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае", патронатному воспитателю за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и по осуществлению постинтернатного сопровождения, предусмотренных пунктом 1 части 2 и абзацем первым части 11 статьи 10 Закона Краснодарского края от 19 июля 2011 года № 2312 КЗ "О патронате в Краснодарском крае", с 1 января 2019 года 1,04.

Статья 18

Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности (нормативы подушевого финансирования расходов) в следующих образовательных организациях:

1) в целях финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на январь - декабрь 2019 года:

а) норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда:

в общеобразовательных организациях, находящихся в городских населенных пунктах, за исключением сельских, поселковых, станичных округов, поселков городского типа (далее - городские общеобразовательные организации), на одного учащегося - в размере 25851,0 рубля;

в городских общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на одного воспитанника - в размере 41029,0 рубля;

в общеобразовательных организациях, находящихся в сельских населенных пунктах, а также в сельских, поселковых, станичных округах, поселках городского типа, расположенных на территории городских населенных пунктов (далее - сельские общеобразовательные организации), на одного учащегося - в размере 38894,0 рубля;

в сельских общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на одного воспитанника - в размере 40003,0 рубля;

в малокомплектных сельских общеобразовательных организациях на одного учащегося - в размере 92388,0 рубля;

б) норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек:

в городских общеобразовательных организациях, на одного учащегося - в размере 1004,0 рубля;

в городских общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на одного воспитанника - в размере 2199,0 рубля;

в сельских общеобразовательных организациях, на одного учащегося - в размере 1200,0 рубля;

в сельских общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на одного воспитанника - в размере 2183,0 рубля;

в малокомплектных сельских общеобразовательных организациях на одного учащегося - в размере 3686,0 рубля;

в) норматив финансового обеспечения расходов на дополнительное профессиональное образование педагогических работников:

в городских общеобразовательных организациях, на одного учащегося - в размере 19,0 рубля;

в городских общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на одного воспитанника - в размере 114,0 рубля;

в сельских общеобразовательных организациях, на одного учащегося - в размере 23,0 рубля;

в сельских общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на одного воспитанника - в размере 113,0 рубля;

в малокомплектных сельских общеобразовательных организациях на одного учащегося - в размере 70,0 рубля;

2) в целях финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на январь - декабрь 2019 года:

а) норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда:

в городских образовательных организациях, на одного воспитанника - в размере 41029,0 рубля;

в сельских образовательных организациях, на одного воспитанника - в размере 40003,0 рубля;

в малокомплектных городских дошкольных организациях на одного воспитанника - в размере 68519,0 рубля;

в малокомплектных сельских дошкольных организациях на одного воспитанника - в размере 66805,0 рубля;

б) норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек:

в городских образовательных организациях, на одного воспитанника - в размере 2199,0 рубля;

в сельских образовательных организациях, на одного воспитанника - в размере 2183,0 рубля;

в малокомплектных городских дошкольных организациях на одного воспитанника - в размере 3671,0 рубля;

в малокомплектных сельских дошкольных организациях на одного воспитанника - в размере 3645,0 рубля;

в) норматив финансового обеспечения расходов на дополнительное профессиональное образование педагогических работников:

в городских образовательных организациях, на одного воспитанника - в размере 114,0 рубля;

в сельских образовательных организациях, на одного воспитанника - в размере 113,0 рубля;

в малокомплектных городских дошкольных организациях на одного воспитанника - в размере 191,0 рубля;

в малокомплектных сельских дошкольных организациях на одного воспитанника - в размере 189,0 рубля;

3) в целях финансового обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включающим расходы на предоставление указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в пункте 1 настоящей статьи;

в целях финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включающим расходы на предоставление указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Статья 19

Установить следующие нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета в образовательных организациях, указанных в части 2 статьи 24 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770 КЗ "Об образовании в Краснодарском крае":

1) с 1 сентября 2019 года:

а) государственной академической стипендии - 646,0 рубля в месяц;

б) государственной социальной стипендии - 1671,0 рубля в месяц;

2) с 1 сентября 2020 года:

а) государственной академической стипендии - 672,0 рубля в месяц;

б) государственной социальной стипендии - 1738,0 рубля в месяц;

3) с 1 сентября 2021 года:

а) государственной академической стипендии - 699,0 рубля в месяц;

б) государственной социальной стипендии - 1808,0 рубля в месяц.

Статья 20

Расходы, связанные с авиационными облетами территорий курортов регионального значения и земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края, облетами территорий в целях предотвращения возникновения стихийных бедствий, предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Краснодарского края на вертолетной технике, обеспечением транспортировки пациентов и медицинского персонала с использованием специальной авиационной техники по заявкам медицинских организаций Краснодарского края, перечень которых утверждается уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в сфере охраны здоровья населения, в целях реализации полномочий исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, в том числе в связи с исполнением должностных обязанностей главы администрации (губернатора) Краснодарского края, производить уполномоченному государственному казенному учреждению Краснодарского края в пределах средств, предусмотренных в краевом бюджете на указанные цели.

Статья 21

1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета предоставляются на срок до одного года в сумме 3389148,8 тыс. рублей, в том числе со сроком возврата в 2019 году в сумме 2400000,0 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 989148,8 тыс. рублей.

2. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Краснодарского края предоставляются из краевого бюджета на основании обращения главы муниципального образования Краснодарского края на следующие цели:

1) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, со сроком возврата в 2019 году;

2) частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных образований Краснодарского края при наличии временных кассовых разрывов со сроком возврата в 2020 году;

3) ликвидацию последствий стихийных бедствий со сроком возврата в 2020 году.

3. Бюджетные кредиты предоставляются в пределах объемов, утвержденных кассовым планом исполнения краевого бюджета.

4. Установить плату за пользование указанными в части 2 настоящей статьи бюджетными кредитами на:

1) цели, указанные в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, - в размере 0,1 процента годовых;

2) цели, указанные в пункте 3 части 2 настоящей статьи, - в размере 0 процентов годовых.

5. Бюджетные кредиты, указанные в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, предоставляются при условии соблюдения установленных высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления, а также принятия обязательства по возможности привлечения в бюджет муниципального образования Краснодарского края кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.

6. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Краснодарского края указанных в части 2 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из краевого бюджета, осуществляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края.

7. В целях, установленных частью 2 настоящей статьи, бюджетные кредиты из краевого бюджета предоставляются муниципальному образованию Краснодарского края без предоставления им обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей.

8. Бюджетные кредиты из краевого бюджета не предоставляются бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, у которых:

1) не выполнены требования, установленные пунктом 3 статьи 921, статьями 107, 111 и пунктом 2 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) имеется просроченная задолженность по денежным обязательствам перед краевым бюджетом.

Статья 22

1. Реструктуризация обязательств (задолженности) муниципальных образований Краснодарского края по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета, осуществляется путем изменения срока погашения бюджетных кредитов в пределах срока, установленного частью 1 статьи 21 настоящего Закона, начиная с даты предоставления бюджетного кредита.

2. Установить, что решение о проведении реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований Краснодарского края по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета, принимает министерство финансов Краснодарского края.

3. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета, осуществляется при невозможности вернуть бюджетные средства, предоставленные на возвратной основе, в установленные сроки на основании обращения главы муниципального образования Краснодарского края (местной администрации) при условии отсутствия просроченной задолженности по уплате процентов (платы) за пользование бюджетными средствами.

4. Реструктуризация обязательств (задолженности) муниципальных образований Краснодарского края по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета, осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящей статьей и принимаемым в соответствии с настоящим Законом нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

Статья 23

Установить, что в соответствии с пунктом 11 статьи 932 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), министерство финансов Краснодарского края вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливая условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Краснодарским краем.

Способами урегулирования задолженности по денежным обязательствам перед Краснодарским краем является предоставление отсрочки, рассрочки исполнения обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 24

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Краснодарского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 34 к настоящему Закону.

2. Утвердить программу государственных гарантий Краснодарского края в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 35 к настоящему Закону.

3. Установить предельный объем государственного долга Краснодарского края на 2019 год в сумме 180737704,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 168202895,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 156535336,7 тыс. рублей.

4. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Краснодарского края по бюджетным кредитам, реструктуризированным в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 371 ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов":

1) в 2019 году - 26816,8 тыс. рублей;

2) в 2020 году - 26816,8 тыс. рублей;

3) в 2021 году - 26816,8 тыс. рублей.

5. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Краснодарского края по бюджетным кредитам, реструктуризированным в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384 ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":

1) в 2019 году - 16138,5 тыс. рублей;

2) в 2020 году - 16138,5 тыс. рублей;

3) в 2021 году - 16138,5 тыс. рублей.

6. Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной в соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415 ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" задолженности по бюджетным кредитам:

1) в 2019 году - 881469,8 тыс. рублей;

2) в 2020 году - 1762939,6 тыс. рублей;

3) в 2021 году - 3525879,2 тыс. рублей.

7. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Краснодарского края по бюджетным кредитам, реструктуризированным в соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415 ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов":

1) в 2019 году - 16670,7 тыс. рублей;

2) в 2020 году - 15717,2 тыс. рублей;

3) в 2021 году - 13804,1 тыс. рублей.

Статья 25

Установить, что Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю вправе осуществлять в 2019 году на основании решений главных распорядителей средств краевого бюджета полномочия получателя средств краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, источниками финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации), в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 26

Установить, что в 2019 году получатели средств краевого бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими государственных контрактах (договорах) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - договор) авансовые платежи в размере, установленном настоящей статьей, если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, настоящим Законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации и Краснодарского края, в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до них в установленном порядке на соответствующие цели:

1) в размере до 100 процентов от суммы договора:

а) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении;

б) об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, о проведении обучающих семинаров;

в) об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях;

г) о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, об осуществлении грузовых перевозок авиационным и железнодорожным транспортом;

е) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;

ж) о проведении мероприятий по тушению пожаров;

з) на оказание депозитарных услуг;

и) об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и других видов обязательного страхования;

к) на проведение конгрессов, форумов, фестивалей, конкурсов, представление экспозиций Краснодарского края на международных, всероссийских, региональных, национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях;

л) на приобретение объектов недвижимости в собственность Краснодарского края;

2) в размере до 30 процентов от суммы договора - по остальным договорам.

Статья 27

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев

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