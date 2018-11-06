Лавров озвучил размеры убытков ЕС из-за антироссийских санкций

Убытки стран Евросоюза от антироссийских санкций огромны, по некоторым оценкам, речь идет о сумме потерь значительно превышающей 100 миллиардов евро. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью испанской газете El Pais.

Он уточнил, что санкции европейских стран против России были введены по указанию США. "Примечательно, что сами американцы при этом убытков не несут", - цитирует ТАСС Лаврова.

Министр иностранных дел отметил, что нынешнее состояние отношений между Россией и ЕС не может считаться нормальным. Мифическая "российская угроза" навязывается европейцам, по большей части, извне, при этом санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу. Важно, чтобы понимание этого пришло к европейским политикам, отметил Лавров.

Россия не раз заявляла о готовности отменить контрмеры, "но первый шаг должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали", - подчеркнул Лавров.

Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в 2014 году. Это было связано с событиями на Украине, а также воссоединением Крыма с Россией. В дальнейшем ЕС неоднократно расширял и продлевал антироссийские санкции.