Лавров призвал ЕС сделать первый шаг для взаимной отмены санкций

Впервые с марта 2014 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров смог найти возможность посетить с рабочим визитом Испанию. С тех пор в пиренейском королевстве дважды сменились главы МИД, однако на позицию страны в различных вопросах это практически не повлияло. Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, как и два его предшественника Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо и Альфонсо Дастис Кеседо, выразил готовность продолжать развивать двусторонние отношения с Россией и приложить усилия, чтобы наладить отношения между РФ и ЕС. По его словам, "Россия - важный партнер королевства, ежегодно страну посещают более миллиона россиян".

Лавров со своей стороны подчеркнул, что "отношения между нашими странами в нынешних непростых условиях остаются позитивными во всех областях". Второй год подряд растет товарооборот, в 2017 году он превысил 5 миллиардов долларов, положительная динамика сохраняется и в этом году. Стороны готовы активизировать контакты в других сферах: завершается подготовка соглашения о взаимном признании водительских прав и документов об образовании. Когда-то Испания была готова даже отказаться от визового режима, но этот вопрос завис в воздухе после введения ЕС санкций в отношении России, а пойти против Брюсселя Мадрид не может да и не хочет. Так что эта тема автоматически откладывается до лучших времен, и в этот раз она не затрагивалась.

Зато Борреля порадовало предложение Лаврова создать рабочий механизм по проблемам кибербезопасности. "Мы выступаем за то, чтобы любые возникающие вопросы рассматривались экспертами, мне показалось, что Испания заинтересована в этом", - отметил российский министр, комментируя для испанских журналистов уже надоевшие за последние годы обвинения во вмешательстве в выборы в различных странах. Глава МИД России напомнил, что никаких доказательств представлено так и не было. А в ситуации со Скрипалями британская сторона к тому же уже более полугода удерживает российскую гражданку.

Пришлось министру также в очередной раз объяснять, что произошло на Украине в 2014 году и как Крым стал вновь частью России. После чего ЕС ввел санкции. "И Испания является одной из тех стран, которые понимают ненормальность такого положения вещей", - отметил Лавров. "Если ЕС готов сделать шаги по выправлению ситуации, мы готовы ответить взаимностью, но затевали это не мы", - подчеркнул глава МИД России. По его словам, в Москве понимают, что ЕС действует на основе консенсуса, однако в данном случае не был достигнут компромисс и решение принималось с русофобских позиций. "Те, кто понимает контрпродуктивность такого отношения, должны сделать первый шаг внутри ЕС", - заявил Лавров. Впрочем, возлагать особые надежды на Испанию сложно, ранее Греция и Италия уже поднимали вопрос об отмене санкций, но результата не добились. Но, может быть, Мадриду что-то удастся сделать с положением российской делегации в Совете Европы, по крайней мере, Боррель пообещал приложить усилия для восстановления полномочий российских парламентариев в этом органе.

Отдельно затрагивались международные вопросы, в частности стремление США выйти из Договора о РСМД и введение Вашингтоном санкций в отношении Ирана. Позиция Москвы по эти вопросам озвучивалась неоднократно. "Они вызывают разочарование, вести политику на основе ультиматумов недопустимо в нашу эпоху", - отметил Лавров. Боррель со своей стороны заявил, что "Испания отказывается принимать ультиматумы со стороны США", несмотря на заинтересованность королевства в хороших отношениях с Соединенными Штатами, Мадриду гораздо ближе общеевропейская позиция, направленная на сохранение СВПД, тем более что Иран выполняет взятые на себя обязательства.

В целом переговоры прошли позитивно, были подтверждены позиции сторон по различным вопросам. Однако не обошлось без казуса. В преддверии визита Лавров дал интервью испанскому изданию "Паис", оно должно было быть напечатано в день встречи российского министра с королем Испании Филиппом VI (она прошла за закрытыми дверями в личной резиденции испанских монархов - дворце Сарсуэла) и Боррелем. Но в последний момент редакция газеты отказалась это делать, в итоге интервью появилось только на сайте.

А ведь там высказывались очень интересные мысли. Например, что мифическая "российская угроза" навязывается европейцам извне - Вашингтоном, при этом сами американцы от введения санкций убытков не несут. "Цифры потерь государств Евросоюза от санкций называются различные. По некоторым оценкам, речь идет о сумме, значительно превышающей 100 миллиардов евро. Важно, чтобы это понимание пришло наконец к европейским политикам", - отметил Лавров. А основная причина разногласий между Россией и Западом, по его словам, заключается в стремлении ряда государств Запада сохранить любой ценой лидирующие позиции на международной арене, продолжать навязывать всем и повсюду свою волю и ценности, решать свои узкокорыстные проблемы за счет других членов мирового сообщества.