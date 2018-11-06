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Рубрика: Власть

Лавров призвал ЕС сделать первый шаг для взаимной отмены санкций

Текст: Юрий Когалов (Мадрид)
Впервые с марта 2014 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров смог найти возможность посетить с рабочим визитом Испанию. С тех пор в пиренейском королевстве дважды сменились главы МИД, однако на позицию страны в различных вопросах это практически не повлияло. Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, как и два его предшественника Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо и Альфонсо Дастис Кеседо, выразил готовность продолжать развивать двусторонние отношения с Россией и приложить усилия, чтобы наладить отношения между РФ и ЕС. По его словам, "Россия - важный партнер королевства, ежегодно страну посещают более миллиона россиян".
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Лавров со своей стороны подчеркнул, что "отношения между нашими странами в нынешних непростых условиях остаются позитивными во всех областях". Второй год подряд растет товарооборот, в 2017 году он превысил 5 миллиардов долларов, положительная динамика сохраняется и в этом году. Стороны готовы активизировать контакты в других сферах: завершается подготовка соглашения о взаимном признании водительских прав и документов об образовании. Когда-то Испания была готова даже отказаться от визового режима, но этот вопрос завис в воздухе после введения ЕС санкций в отношении России, а пойти против Брюсселя Мадрид не может да и не хочет. Так что эта тема автоматически откладывается до лучших времен, и в этот раз она не затрагивалась.

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Зато Борреля порадовало предложение Лаврова создать рабочий механизм по проблемам кибербезопасности. "Мы выступаем за то, чтобы любые возникающие вопросы рассматривались экспертами, мне показалось, что Испания заинтересована в этом", - отметил российский министр, комментируя для испанских журналистов уже надоевшие за последние годы обвинения во вмешательстве в выборы в различных странах. Глава МИД России напомнил, что никаких доказательств представлено так и не было. А в ситуации со Скрипалями британская сторона к тому же уже более полугода удерживает российскую гражданку.

Пришлось министру также в очередной раз объяснять, что произошло на Украине в 2014 году и как Крым стал вновь частью России. После чего ЕС ввел санкции. "И Испания является одной из тех стран, которые понимают ненормальность такого положения вещей", - отметил Лавров. "Если ЕС готов сделать шаги по выправлению ситуации, мы готовы ответить взаимностью, но затевали это не мы", - подчеркнул глава МИД России. По его словам, в Москве понимают, что ЕС действует на основе консенсуса, однако в данном случае не был достигнут компромисс и решение принималось с русофобских позиций. "Те, кто понимает контрпродуктивность такого отношения, должны сделать первый шаг внутри ЕС", - заявил Лавров. Впрочем, возлагать особые надежды на Испанию сложно, ранее Греция и Италия уже поднимали вопрос об отмене санкций, но результата не добились. Но, может быть, Мадриду что-то удастся сделать с положением российской делегации в Совете Европы, по крайней мере, Боррель пообещал приложить усилия для восстановления полномочий российских парламентариев в этом органе.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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Отдельно затрагивались международные вопросы, в частности стремление США выйти из Договора о РСМД и введение Вашингтоном санкций в отношении Ирана. Позиция Москвы по эти вопросам озвучивалась неоднократно. "Они вызывают разочарование, вести политику на основе ультиматумов недопустимо в нашу эпоху", - отметил Лавров. Боррель со своей стороны заявил, что "Испания отказывается принимать ультиматумы со стороны США", несмотря на заинтересованность королевства в хороших отношениях с Соединенными Штатами, Мадриду гораздо ближе общеевропейская позиция, направленная на сохранение СВПД, тем более что Иран выполняет взятые на себя обязательства.

В целом переговоры прошли позитивно, были подтверждены позиции сторон по различным вопросам. Однако не обошлось без казуса. В преддверии визита Лавров дал интервью испанскому изданию "Паис", оно должно было быть напечатано в день встречи российского министра с королем Испании Филиппом VI (она прошла за закрытыми дверями в личной резиденции испанских монархов - дворце Сарсуэла) и Боррелем. Но в последний момент редакция газеты отказалась это делать, в итоге интервью появилось только на сайте.

А ведь там высказывались очень интересные мысли. Например, что мифическая "российская угроза" навязывается европейцам извне - Вашингтоном, при этом сами американцы от введения санкций убытков не несут. "Цифры потерь государств Евросоюза от санкций называются различные. По некоторым оценкам, речь идет о сумме, значительно превышающей 100 миллиардов евро. Важно, чтобы это понимание пришло наконец к европейским политикам", - отметил Лавров. А основная причина разногласий между Россией и Западом, по его словам, заключается в стремлении ряда государств Запада сохранить любой ценой лидирующие позиции на международной арене, продолжать навязывать всем и повсюду свою волю и ценности, решать свои узкокорыстные проблемы за счет других членов мирового сообщества.

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