Лукашенко: Беларусь выступает за сильную и единую Европу

Находясь между двумя крупнейшими центрами силы, Минск, по словам Александра Лукашенко, "категорически не заинтересован в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженных. Ни у соседей, ни тем более на своей территории". Об этом белорусский лидер заявил 6 ноября на встрече с группой американских аналитиков, передает его пресс-служба.

Акцентируя внимание гостей, что РБ является европейским государством, президент подчеркнул, что оно заинтересовано в сильной и единой Европе, в крепком трансатлантическом партнерстве. "Это основная опора нашей планеты, и не дай бог ее разрушить", - предостерег он. При этом, по его мнению, "от сплоченности стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента".

В состав делегации США входят эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес, старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений имени Джо Байдена Майкл Карпентер, эксперт аналитического центра "Корпорация РЭНД" Брюс Макклинток, президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард и старший научный сотрудник этого фонда Владимир Сокор.

Президент РБ подчеркнул, что военная доктрина страны имеет исключительно оборонительный характер. "Мной не раз отмечалось, что с нашей стороны никогда не будет исходить угроза соседям", - дал понять Лукашенко. Он также обратил внимание гостей на тот факт, что РБ находится в военном союзе с Россией, у которой отношения с Западом в настоящее время не самые лучшие. "Тем не менее на территории Беларуси до сих пор нет никаких баз других государств", - заметил глава государства.

Он пояснил, что не видит необходимости в создании военных баз других государств, в том числе России, на территории Беларуси. Президент назвал "надуманной проблемой" вопрос о размещении российской базы на территории страны, напомнив, что Минск и Москва и так находятся "в военно-политическом союзе".

Беларусь не размещает на своей территории военные базы РФ не потому, что "мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые". "Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены", - подчеркнул Лукашенко.

Более того, добавил он, "наши военные в состоянии эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии и конфликту на территории Беларуси". "Мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с Россией. Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет", - заверил глава государства.

Он также отметил, что ВС РБ, которые уже четырежды реформировались, в состоянии обеспечить безопасность страны и выполнить свои функции лучше, чем любое другое государство. Одновременно Лукашенко подчеркнул, что если НАТО будет продолжать "запугивать", размещая базы в Польше, либо еще каким-то образом, то Минску будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное. "Хотя в последнее время (вы наблюдаете, мы тоже не скрываем) мы создали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ракетное вооружение", - обратил внимание президент.

Программа визита, как сообщает пресс-служба, включает встречу американских аналитиков в Министерстве обороны, посещение Минского суворовского военного училища, Парка высоких технологий, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Накануне с ними встретился министр иностранных дел РБ Владимир Макей.