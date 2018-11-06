Лукашенко рассказал о геополитике, безопасности и сотрудничестве

"Восстанавливая нормальные отношения с США, поддерживая добрососедские связи с Европейским союзом, расширяя партнерство с НАТО, Беларусь стремится к выстраиванию равноправного диалога со всеми", - заявил 6 ноября Александр Лукашенко на встрече с представителями аналитических центров США, которые прибыли в Минск с двухдневным визитом.

По мнению главы государства, слова которого приводит его пресс-служба, эта встреча важна не только для белорусско-американских отношений, но и для всего европейского региона в целом, ситуация в котором "остается весьма непростой". Лукашенко в начале встречи обозначил несколько ключевых тезисов, отметив, что РБ - молодое суверенное государство, "проводящее самостоятельную внешнюю политику и имеющее взвешенную прагматичную позицию по широкому спектру проблемных вопросов международной безопасности".

Особое внимание Лукашенко уделил налаживанию равноправного диалога между государствами. "Мы выступаем за повышение открытости и развитие взаимопонимания в рамках укрепления региональной безопасности", - пояснил позицию своей страны белорусский лидер. По его словам, значительное внимание РБ уделяет проблемным вопросам с государствами-соседями. "Речь идет как о странах-членах НАТО, так и о тех, кто не входит в состав Альянса", - уточнил президент.

В центре внимания встречи находились и проблемы региональной безопасности. "Понимая, что она напрямую зависит от ситуации вокруг нас, мы предпринимаем усилия, чтобы стабилизировать региональную обстановку, а не раскачивать ее, не напрягать. В нынешних условиях любые действия, нарушающие хрупкий статус-кво в регионе, чреваты очередным витком эскалации, который непременно затронет и нашу страну", - подчеркнул белорусский лидер.

Он констатировал, что Беларусь находится между двумя крупнейшими центрами силы. "Вам как экспертам не только в сфере внешней политики, но и в военно-политических вопросах не нужно объяснять, чем может грозить нам любая военная конфронтация между Западом и Востоком. Наша страна категорически не заинтересована в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженных. Ни у соседей, ни тем более на своей территории", - отметил глава государства. Он обратил внимание, что военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер: "Мной не раз отмечалось, что с нашей стороны никогда не будет исходить угроза соседям".

Затронул президент РБ на встрече и появившиеся разговоры о якобы военной базе России, назвав их "не более чем болтовней". "Это просто какой-то ненужный пиар. С практической точки зрения, в этом нет никакой необходимости, - сказал Лукашенко. - Надо будет, мы об этом скажем во всеуслышание. Но мы не хотим инициировать никаких шагов, чтобы вы подумали, что белорусы говорят одно, делают другое и готовятся к войне. Мы не хотим этого".

Как уже сообщал "СОЮЗ", представители аналитических центров США посещают Беларусь 5-6 ноября. В состав делегации входят эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес, старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений имени Джо Байдена Майкл Карпентер, эксперт аналитического центра "Корпорация РЭНД" Брюс Макклинток, президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард и старший научный сотрудник этого фонда Владимир Сокор. Программа визита также включает встречу аналитиков в Министерстве обороны, посещение Минского суворовского военного училища, Парка высоких технологий, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Накануне с американскими аналитиками встретился министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.