Французскую столицу сложно удивить массовыми манифестациями, которые устраивают местные профцентры, отстаивая те или иные социальные завоевания трудящихся. Здесь до сих пор с содроганием вспоминают длившиеся несколько весенних и летних месяцев стачки железнодорожников и "хождения по мукам" жителей парижского региона, которые были вынуждены проявлять чудеса выдумки и находчивости, чтобы добраться до работы и вернуться обратно к себе домой.

На этот раз многие парижские автомобилисты и обитатели столичных предместий попали в гигантскую пробку на "переферике", как здесь называют кольцевую дорогу вокруг Парижа. Автотрасса, без которой, как в Москве без МКАДа, сложно обойтись, если обитаешь не в центре города, а на его окраинах, была полностью блокирована многими сотнями машин "скорой помощи".

Это разгневанные водители в основном микроавтобусов, универсалов и минивэнов с синей эмблемой экстренной помощи - "Звездой жизни" на борту и надписью Ambulance устроили протестную акцию. Заполнив все четыре полосы автотрассы, под немыслимый вой клаксонов они перемещались со скоростью улитки, а потом вообще остановились и стали раздавать застрявшим автомобилистам листовки, в которых объяснены причины их негодования. Более того, они принялись жечь покрышки и файеры, а когда подоспела полиция, устроили столкновения непосредственно на "переферике".

Участники "улиточной" акции не жалуют реформу здравоохранения, затеянную правительством

Дело в том, что 1 октября французское правительство провело реформу финансирования медицинских учреждений, входящих в систему государственного здравоохранения. Водителей карет "скорой помощи" больше всего возмутил пункт под номером 80: теперь местные больницы, получающие финансирование из госбюджета, должны сами определять, услугами каких специализированных агентств, занимающихся перевозкой больных, им пользоваться. Раньше эта прерогатива принадлежала пациентам, и обычно транспортировка оплачивалась из общенациональной кассы медицинского страхования. Как опасаются владельцы упомянутых агентств, а они в своем большинстве относятся к разряду малых и средних предприятий, администрации медицинских учреждений теперь станут отказываться от сотрудничества с ними, предпочитая иметь дело с крупными компаниями. Ведь "мажоры" автоперевозок могут предоставить более низкие, демпинговые тарифы, чего не могут себе позволить нынешние протестанты без риска неминуемого банкротства. Как заявил один из участников "улиточной" акции Джамель Наит, "этой реформой всех нас решили поджарить на медленном огне".