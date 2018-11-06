Минэнерго: в изолированных системах нужно развивать "зеленую" генерацию

Российский рынок электроэнергетики начинает работать по более логичным, понятным правилам, за принятие которых минэнерго билось не один год. К сожалению, катализатором изменений стали масштабные аварии, в том числе прошлым летом на Дальнем Востоке, когда без света остались полтора миллиона человек. Что это за правила, помогут ли они избежать аварий, а также почему в отрасли наблюдается дефицит кадров и стоит ли тянуть километры проводов в удаленные регионы, "Российской газете" рассказал заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

Дело мастера боится

В связи с предстоящей программой модернизации ТЭС все чаще говорят о возрасте электростанций, работающих с советских времен. А если говорить о сетях - здесь есть проблема старения?



Андрей Черезов: Если говорить про трансформатор (или автотрансформатор), он может и 40, и 50 лет работать при правильной эксплуатации и ремонтах, то же самое касается турбин.

Да, старое оборудование у нас есть, но говорить о стопроцентном износе при завершении эксплуатационного срока не совсем корректно. Есть заводской нормативный срок эксплуатации оборудования, устанавливаемый заводом-изготовителем, например, 25 лет. Проходит 25 лет, и мы говорим: у нас стопроцентный износ. Разве это правильно? Нет, так как и после этого срока оборудование продолжает исправно работать при условии своевременного проведения диагностики и ремонтов в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

Поэтому мы пересмотрели Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. Теперь владелец получил право делать ремонт по фактическому техническому состоянию.

Кроме того, мы хотим освободить лицензированные организации от необходимости оценивать техническое состояние стандартного энергетического оборудования и переложить эту обязанность на субъекты электроэнергетики (за исключением опасных производственных объектов, где лицензированная организация необходима).

Что происходит с кадровым составом? Есть дефицит?



Андрей Черезов: Конечно, есть. И это одна из причин аварий.

У сетевых организаций уровень подготовки персонала из года в год более или менее улучшается, так как сохранились центры подготовки и повышения квалификации персонала. У объектов генерации собственники разные, и там подобные центры практически исчезли после акционирования, из-за чего профессионализм сотрудников на станциях стал резко падать.

Все тяжелые аварии 2015 года были связаны с ошибками персонала, и самое грустное, что это люди с большим стажем работы. Но с прошлого года мы можем констатировать, что ситуация наконец переломлена совместными усилиями: мы проводили работу с каждой компанией, и теперь вновь создаются центры, в некоторых местах даже есть тренировки на электронных комплексах под разные аварии.

Релейный персонал - как на станциях, так и в сетевых организациях - это вообще уникальная тема, ведь такие работники постоянно должны проходить переподготовку из-за того, что техника быстро обновляется.

Как стимулировать персонал заниматься?



Андрей Черезов: Как показывает практика - в основном финансовым путем. Здесь нет ничего нового: в разное время за допуск к ремонтным работам и техническому обслуживанию сложных устройств и оборудования всегда были дополнительные выплаты. Релейный персонал, например, допущенный до самых сложных защит (таковых были единицы), получал надбавку к окладу в размере до 25 процентов. У людей от этого сразу появлялся интерес готовиться к подобной работе.

Рынок идет на поправку

Изменения в закон об электроэнергетике, которые установили порядок присоединения одной энергосистемы к другой, а также дали системному оператору полномочия вести оперативно-диспетчерское управление в технологически изолированных системах, уже вступили в силу. Они снизят аварийность?



Андрей Черезов: Единые требования оперативного диспетчерского управления как раз на это направлены. После массовых отключений электроэнергии 2014-2016 годов нам пришлось урегулировать этими поправками разногласия между разными субъектами электроэнергетики, которые не попадали под диспетчерское управление системного оператора, что приводило к тяжелым авариям.

До сих пор управлять изолированной системой могли только диспетчерские службы местных энергокомпаний, но когда есть системный оператор федерального уровня, логично дать ему такие полномочия. К примеру, Калининградская энергосистема тоже изолированная, но там есть системный оператор.

В новой редакции Правил технологического функционирования электроэнергетических систем большой блок посвящен релейной защите и автоматике. Почему?



Андрей Черезов: Было несколько серьезных системных аварий, таких как на Юге России и Дальнем Востоке в 2017 году, когда рядовое технологическое нарушение приводило к каскадному отключению больших территорий из-за несоответствия уставок (заданное пороговое значение силы тока, при достижении которого должен сработать автоматический выключатель для защиты участка электросети. - Прим. ред.). Казалось бы, почему? Потому что отсутствовали единые понятные требования к настройкам.

Приведу пример: 2016 год, маленькая авария на Пермской ГРЭС приводит к отключениям даже в Бурятии, хотя система должна была устоять. И все потому, что многие параметры, в том числе по регулированию энергоблоков, не были конкретизированы и не каждый собственник согласовывал, в том числе с системным оператором, как должна работать система регулирования на его объекте.

Бывает и так, что технологическая защита, которую завод-производитель поставляет с энергоблоками, не синхронизирована с уставками противоаварийной автоматики в объединенной энергосистеме, и в случае аварии станция может быть потеряна, а недостаток мощности на этом узле запускает работу всей противоаварийной автоматики энергосистемы.

Мы провели большую работу в части необходимости регламентации этих моментов. Очень жесткие документы в любой энергосистеме существуют в любой стране, и они четко определяют, по каким параметрам энергосистема должна работать. Поэтому мы наконец-то к этому тоже вернулись. Последние два года мы наблюдаем снижение крупных аварий, это как раз показывает, что мы сейчас на правильном пути.

Новые правила - это рекомендация или требование?



Андрей Черезов: Этот документ носит обязательный характер к исполнению при новом строительстве и реконструкции старых объектов. Наряду с этим мы будем в течение следующего года пересматривать еще порядка 30 нормативных правовых актов, которые сильно устарели.

Риски неправильных, экономически тяжелых решений для компаний исключены, так как все акты разрабатываются с оглядкой на экономику, они проходят оценку регулирующего воздействия (проводит минэкономразвития). А в части изменения уставок - это обычная операционная деятельность, и компании могут эти перенастройки выполнять в рамках плановых ремонтов.

Штрафы за несоблюдение новых правил будут?



Андрей Черезов: Нет. Компании и так заинтересованы в том, чтобы работать безаварийно, с большей отдачей мощности в сеть. Если будут постоянно аварии из-за несовершенства технической базы у субъекта электроэнергетики, то логично будет поставить вопрос по-другому: зачем такой субъект рынку?

Энергия в изоляции

Чем отличаются аварии в сетях изолированных энергосистем от аварий в пределах единой энергосистемы? Какая опаснее?



Андрей Черезов: В изолированных энергосистемах всегда сложнее, потому что нет возможности перебросить резервную мощность по электросетям.

Речь о присоединении изолированных территорий к единой энергосистеме не идет? Пример Якутии воодушевляет.



Андрей Черезов: По части Якутии остались последние штрихи: работа по присоединению этой территории к единой энергосистеме завершится в первом квартале следующего года. Но если говорить о других изолированных системах, то не все из них экономически обоснованно включать в единую энергосистему. Одно дело - полуостров Крым, который стал частью очень развитой энергосистемы юга, другое дело - территории в Архангельской области, Якутии, Марий Эл, Приморском крае, на Сахалине, Курильских островах, Чукотке и Камчатке. Планов проводить полномасштабные работы по строительству сетей там нет.

По многим регионам мы делали расчеты. Это гигантские цифры.

Всегда можно решить вопрос более простыми и дешевыми способами - локальной генерацией. Другое дело, что она должна быть экономичной. В этих условиях, думаю, первоочередное значение имеет развитие возобновляемой энергетики. Несколько станций запущено в горном Алтае, свой кластер будет у Якутии и других регионов. Затраты на такие проекты в разы меньше, чем на строительство линий электропередачи. Кроме того, постройка электросетей потребует создания сопутствующей инфраструктуры. Это слишком дорого.

Крымский вопрос

В каком состоянии Крымский полуостров входит в зиму?



Андрей Черезов: Осенне-зимний период 2017-2018 годов прошел очень гладко, в этом сезоне мы тоже рассчитываем, что все будет в порядке. Самым тяжелым был сезон 2015-2016 годов, но и зима на полуострове тогда выдалась очень холодной.

Территория Якутии присоединится к единой энергосистеме России в первом квартале следующего года

Мы всегда понимали, что без собственной генерации Крым никогда не сможет работать полноценно, поэтому была проведена большая работа. Располагаемая мощность в энергосистеме полуострова сейчас составляет 1415 МВт, из которых 160 МВт - собственная генерация, 405 МВт - мобильные газотурбинные электростанции, остальное - переток по энергомосту.

У полуострова осталось хоть какое-то сообщение с украинской материковой частью?



Андрей Черезов: Нет.